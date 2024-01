Đón Tết Giáp Thìn, hóa thân Rồng Du Ký, săn tiền tỷ cùng VNPT Money

Từ một thông điệp lắng đọng, ý nghĩa…

Trong tâm thức người Việt, Tết Nguyên Đán không chỉ là một dịp lễ quan trọng nhất trong năm mà đó còn là thời điểm tuyệt vời để mỗi người, mỗi nhà cùng hướng về nguồn cội và giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống. Đây cũng là lúc mà mỗi chúng ta đều muốn nhìn lại một năm đã qua và háo hức mong chờ một năm mới với những hành trình mới.

Giữa không khí đầy cảm xúc của những ngày cận kề Tết Giáp Thìn, VNPT Money mới đây đã ra mắt chương trình đặc biệt "Tết Rồng Du ký - Săn Tiền Tỷ cùng VNPT Money", góp phần mang thêm những niềm vui nho nhỏ, phần quà to to, cùng những lời chúc tốt đẹp đến khách hàng.

Lấy cảm hứng từ sự háo hức dành cho những khởi đầu mới mẻ, "Tết Rồng Du ký - Săn Tiền Tỷ cùng VNPT Money" khắc họa một hành trình diệu kỳ của chú Rồng Du Ký từ khi còn là quả Trứng. Dưới bàn tay chăm sóc, nâng niu của người chơi qua mỗi lượt chơi, Trứng Rồng sẽ hoàn thiện mỗi ngày, để rồi "nâng cấp" và "lột xác" thành một chú Rồng Du Ký vừa uy mãnh, vừa đáng yêu, đầy háo hức tò mò và sẵn sàng ngao du khám phá với 5 đảo kỳ thú của chương trình. Thông điệp New Year New Me – Một Tôi Mới Ting đón chào năm mới Giáp Thìn được VNPT Money truyền tải tới người chơi thông qua việc game hóa các thao tác thanh toán quen thuộc, với concept thiết kế độc đáo, đồ họa ấn tượng, nổi bật nhưng vẫn đầy gần gũi, thân thiện với người Việt.

Tuy ra mắt chưa lâu nhưng trò chơi kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại của VNPT Money đã nhanh chóng thu hút được các khách hàng, đặc biệt là những khách hàng trẻ. Nhiều người dùng chia sẻ, họ cảm thấy rất thích thú khi VNPT Money game hóa ứng dụng như vậy và việc truy cập vào ứng dụng này để thanh toán, chi tiêu và giải trí đã trở nên thú vị hơn rất nhiều.

… Đến một game Tết tươi vui, dễ chơi, dễ trúng và đầy tính kết nối

Để chơi "Tết Rồng Du ký - Săn Tiền Tỷ cùng VNPT Money", khách hàng chỉ cần đăng nhập tài khoản VNPT Money trên ứng dụng VNPT Money và truy cập vào mục "Tết 2024" tại trang chủ, sau đó nhận được một quả trứng Rồng và bắt đầu hành trình thú vị.

Qua mỗi lượt chơi, "bé Trứng" sẽ được chăm sóc, dần nâng cấp và hóa thành Rồng Du Ký để thám hiểm 5 Đảo Rồng với nhiều trò chơi "lạ mà quen". Với thiết kế đồ họa sinh động, sắc nét, VNPT Money đã mang đến trải nghiệm game mượt mà, lôi cuốn, hấp dẫn người chơi.

Kho quà của chương trình lên tới 1,4 tỷ đồng gồm nhiều giải giá trị như iPhone 15 Promax, tài khoản 60 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, sau mỗi lượt chơi, người chơi luôn có cơ hội nhận Lì xì Tài Lộc từ VNPT Money với các mệnh giá may mắn 666đ - 6.868đ - 28.000đ - 68.000đ - 268.000đ hay Lì Xì siêu khủng tới 5 triệu đồng.

Với thao tác đơn giản, dễ chơi, dễ trúng, "Tết Rồng Du ký - Săn Tiền Tỷ cùng VNPT Money" ngay từ khi ra mắt đã nhận được sự quan tâm của khách hàng ở nhiều lứa tuổi. Nhiều bạn trẻ còn "nhanh nhẹn" tự lập ra các cộng đồng, các nhóm chơi game để trao đổi các mảnh ghép, rủ nhau "chéo" (chuyển tiền cho nhau) hoặc làm các "nhiệm vụ" khác để cùng có thêm lượt chơi mỗi ngày, cũng như chia sẻ với nhau những khoảnh khắc "trúng lì xì" của bản thân để lan tỏa may mắn tới cộng đồng bạn chơi.

Bạn Hương Nguyễn, một người dùng VNPT Money chia sẻ: "Mình rất thích vì game VNPT Money cho mình tự chọn 5 loại trứng Rồng tương ứng với 5 mệnh. Mình mệnh Thủy nên chọn trứng Rồng mệnh Thủy luôn, màu xanh nước biển rất đẹp đúng màu mình yêu thích nên cưng quả trứng Rồng này lắm, ngày nào cũng phải vào chơi một lúc cho đỡ nhớ. Mình trúng kha khá lì xì rồi đó, trúng 1 cái lớn nhất 268K luôn. Hi vọng sẽ may mắn trúng 1 chiếc iPhone để diện Tết này. Ngày nào đến công ty mình và đồng nghiệp cũng rủ nhau ‘chéo’, vui cực."

Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đang đến rất gần, các "game thủ" hãy nhanh tay chơi "Tết Rồng Du ký - Săn Tiền Tỷ cùng VNPT Money" để đón năm mới rủng rỉnh với các phần quà hấp dẫn từ VNPT Money. Chắc hẳn đây sẽ là một cách thú vị để bắt đầu cho Một Tôi Mới Ting của bạn trong năm 2024, cùng rất nhiều kỷ niệm đẹp bên bạn bè, người thân trong dịp Tết này.

Chương trình sẽ diễn ra từ 04/01/2024 đến 29/02/2024, ngay trên ứng dụng VNPT Money.

VNPT Money là hệ sinh thái tài chính số do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cung cấp, đáp ứng nhu cầu thanh toán không tiền mặt tiện lợi, an toàn và nhanh chóng cho hầu hết các nhu cầu hàng ngày như nạp điện thoại, thanh toán cước di động, truyền hình, internet; điện, nước, mua vé xem phim, vé máy bay, nạp phí VETC/ePass, bảo hiểm, đóng học phí… Đặc biệt, VNPT Money cung cấp đa dạng phương thức thanh toán qua ví điện tử, mobile money và tài khoản ngân hàng bất kỳ, giúp khách hàng dễ dàng sử dụng theo nhu cầu của mình mọi nơi mọi lúc.

