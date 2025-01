Đón năm mới theo cách của Heineken: Hàng vạn khán giả nâng ly kết nối trong khoảnh khắc bùng nổ tại Heineken Countdown 2025

Heineken Countdown 2025 "gây sốt" ngay từ khi hé lộ thông tin đầu tiên. Với sân khấu hoành tráng, thiết kế "cầu ánh sáng" độc đáo và dàn khách mời "khủng" như Alan Walker, Tóc Tiên, Karik, Erik, Vũ Thảo My, Quang Hùng Master, HURRYKNG…, chương trình hứa hẹn bùng nổ ánh sáng và âm nhạc đỉnh cao.

Mặc dù trời có đổ mưa nhưng rất đông người hâm mộ đã kéo nhau đến khu vực tổ chức để xếp hàng chờ đợi với tâm trạng háo hức và sẵn sàng hòa mình vào không khí sôi động.

Khu vực Phone Free tạo "không gian kết nối" độc đáo, nơi mọi người tạm rời điện thoại để tận hưởng khoảnh khắc thực. Đặt điện thoại lên bàn, ngôi sao sáng lên kèm đoạn nhạc thú vị. Tại đây, khách tham dự thưởng thức đồ uống, đồ ăn nhẹ và trò chuyện ý nghĩa, không bị công nghệ làm gián đoạn.

Đại tiệc của âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và kết nối chính thức bắt đầu!

Và giờ G đã điểm khi Vũ Thảo My mở màn ấn tượng với loạt hit Girl Like Me Don't Cry x Bad Gals, Mưa phi trường và Buông, từng câu hát, từng giai điệu như kéo khán giả hòa vào nhịp đập của đêm hội.

Sự xuất hiện của Erik càng làm tăng thêm sức nóng cho sân khấu khi cả hai kết hợp trong mashup Sau tất cả x Chỉ cần anh muốn.

Và sau đó là loạt hit riêng của Erik như Khiêu vũ dưới ánh trăng, Em không sai, chúng ta sai, Chạy về khóc với anh và đặc biệt là Ghen remix lần đầu tiên được nam ca sĩ trình diễn đã khuấy động bầu không khí càng thêm cháy bỏng. Không những vậy, đây cũng là lần đầu tiên Ngáo ngơ - top hits gần nhất của Erik - được anh chàng trình diễn một mình trên sân khấu, đã thực sự mang lại bầu không khí tưng bừng cho khán giả.

Trong không khí hân hoan, hiệu ứng mapping "Bàn tay Ken khổng lồ" xuất hiện, tái hiện ấn tượng vòng tay khán giả, biểu tượng cho sự gắn kết. Khoảnh khắc này khuyến khích mọi người tạm rời thế giới ảo để tận hưởng âm nhạc và kết nối thật sự.

Và rồi, sân khấu thực sự bùng nổ khi HURRYKNG xuất hiện, khuấy động không khí với loạt bản hit như Airplane Mode x Walk, Chưa phải là yêu, Hẹn gặp em dưới ánh trăng.

Nhưng đỉnh cao chỉ thực sự bắt đầu khi Karik xuất hiện, ngay sau màn giới thiệu của HURRYKNG, khiến cả khán đài vỡ òa. Màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ qua bài hát Không quan tâm và Một công đôi việc, cùng công nghệ hai sàn nâng đối xứng trong âm thanh vòm 360 độ trong cùng một bản mashup đầy sôi động, mãn nhãn và đầy choáng ngợp.

Sân khấu được tiếp tục khuấy động bởi sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD. Anh nhanh chóng làm chủ không gian bằng loạt hit đình đám như Thủy triều, Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can.

Cả Quảng trường 2/4 lúc này vang lên giọng hát đồng thanh, bất cứ ai có mặt cũng khó lòng quên được khoảnh khắc tuyệt vời này.

Để rồi, Tóc Tiên xuất hiện, "thiêu đốt" sân khấu với bài hát 906090 đậm chất hip hop. Đặc biệt, cô còn mang đến màn trình diễn live đầu tiên của Chân Ái sau thành công tại show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, khiến khán giả không thể rời mắt.

Trước khoảnh khắc cao trào tại Heineken Countdown 2025, khán giả háo hức giơ cao điện thoại chờ đón Alan Walker. Nhưng Heineken bất ngờ gây ấn tượng với thông điệp trên màn hình: "Buông điện thoại, vui hết mình," khéo léo khuyến khích mọi người tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Không để khán giả đợi lâu, Alan Walker lập tức tung những nhịp beat EDM huyền thoại, khiến không gian tràn ngập năng lượng cuồng nhiệt.

Sự kết hợp "đỉnh của chóp" giữa Alan Walker và Tóc Tiên

Khoảnh khắc tại Heineken Countdown 2025 bùng nổ khi Tóc Tiên xuất hiện ấn tượng trên Ken Bridge, trình diễn ca khúc Ngày Mai với bản phối đậm dấu ấn Alan Walker. Đây là lần đầu nghệ sĩ nữ hàng đầu Việt Nam và quốc tế cùng "mở kết nối thật" từ âm nhạc đến khán giả đầy phấn khích.

Tiếng đếm ngược bắt đầu, tất cả cùng nhau hô vang: "Chúc Mừng Năm Mới!" và pháo hoa rợp trời soi sáng Quảng trường 2/4. Heineken Countdown 2025 tại Nha Trang đã chính thức khép lại trong những cung bậc cảm xúc đỉnh cao, mở ra những gắn kết thật sự bên người thân và bạn bè.