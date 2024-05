Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (18/5), khu Đông Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/5 đến 3h ngày 19/5 có nơi trên 40mm như Bằng Lãng (Bắc Kạn) 52.1mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 53.6mm, Tân Khánh (Thái Nguyên) 52.6mm, Phước Năng (Quảng Nam) 46.6mm, Hòa Thắng (Bình Thuận) 46.0mm, Uar (Gia Lai) 60.8mm, Ea Trang (Đắk Lắk) 104.2mm, Quảng Hòa (Đắk Nông) 99.8mm, An Phú (Bình Dương) 123.2mm.

Dự báo trong hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ ngày 19/5 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều tối nay đến sáng mai (20/5), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Hà Nội có thể đón mưa lớn trong chiều tối hoặc đêm nay.

Trước khi mưa dông, nền nhiệt miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An hôm nay tăng nhẹ với nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng khu Đông Bắc 29-32 độ.

Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối nay đến sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay ngày nắng nóng , có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt , chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên ngày hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng.