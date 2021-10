Đón không khí lạnh, Hà Nội mưa rét trở lại từ ngày mai

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (27/10), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường lệch Đông.

Dự báo: Ngày mai (28/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ đêm nay (27/10) đến hết ngày 30/10, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; từ ngày 28-31/10, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ ngày mai (28/10) Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 17 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày mai (28/10) đến ngày 31/10 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai (28/10), trời chuyển lạnh.