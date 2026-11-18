Đội tuyển bóng bàn Việt Nam nhận thưởng 400 triệu đồng sau thành tích tại Đông Nam Á
Bóng bàn Việt Nam nhận nhận thưởng, tiếp đà động lực cho SEA Games 2027.
Ngày 18/11 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã tổ chức lễ mừng công và trao thưởng tổng cộng 400 triệu đồng cho đội tuyển bóng bàn quốc gia, nhằm vinh danh thành tích ấn tượng tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026. Trong đó, Chủ tịch Liên đoàn Nguyễn Xuân Vũ trao mức thưởng nóng lần lượt là 50 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng, 30 triệu đồng cho huy chương bạc và 20 triệu đồng cho huy chương đồng.
Trước đó, tại giải đấu diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 ở Kuala Lumpur (Malaysia), đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự với lực lượng 10 vận động viên và xuất sắc mang về tổng cộng 5 huy chương. Hai tấm huy chương vàng danh giá thuộc về tay vợt Nguyễn Anh Tú ở nội dung đơn nam và bộ khung Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức, Bùi Thế Nghĩa ở nội dung đồng đội nam. Bên cạnh đó, đội tuyển còn giành thêm 1 huy chương bạc đôi nam (Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh) cùng 2 huy chương đồng ở nội dung đơn nữ (Mai Hoàng Mỹ Trang) và đôi nữ (Trần Mai Ngọc, Hoàng Trà My).
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ biểu dương nỗ lực của toàn đội, đồng thời khẳng định Liên đoàn sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa để các tuyển thủ được tập huấn quốc tế, hướng tới mục tiêu cạnh tranh cao nhất tại SEA Games 2027. Giải vô địch Đông Nam Á 2026 cũng là căn cứ quan trọng để tuyển chọn lực lượng thi đấu tại các giải châu Á và chuẩn bị cho Vòng loại Olympic Los Angeles 2028.
Đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo ngành, HLV trưởng Vũ Văn Trung cam kết tập thể đội tuyển sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, tiếp tục rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Liên đoàn và Cục Thể dục thể thao Việt Nam giao phó. Ngay sau lễ mừng công, các vận động viên sẽ trở về đơn vị chủ quản để chuẩn bị cho Giải bóng bàn Các cây vợt Xuất sắc quốc gia, dự kiến khởi tranh tại Cao Bằng vào tháng 12 tới.