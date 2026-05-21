Đôi nam nữ có hành động phản cảm giữa quán cà phê Hà Nội, nhiều khách hàng bức xúc: “Thiếu ý thức nơi công cộng”

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi đang ngồi trong quán cà phê ở Hà Nội. Theo đó, không gian quán cà phê khá đông đúc, các bàn được kê khá sát nhau. Ngoài những người đi cà phê tán gẫu với bạn bè, trong quán còn có nhiều người đang học bài, làm việc.

Thoáng nhìn, nhiều người sẽ nghĩ cặp đôi cũng chỉ giống như các khách hàng đi cà phê bình thường. Tuy nhiên, trong một số góc quay, cặp đôi để lộ rõ hành động nhạy cảm giữa nơi đông người. Cả hai lựa chọn ngồi ở vị trí ghế sofa, bạn nam quàng tay qua vai bạn nữ, song cặp đôi có những hành động phản cảm khiến ai nhìn cũng “lắc đầu”.

Các bàn được kê khá sát nhau do đánh hành động của cặp đôi khiến nhiều người xung quanh khó chịu

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên MXH, clip đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem, netizen nhanh chóng để lại bình luận bày tỏ sự phản đối. Ai cũng lên án hành động riêng tư thái quá của cặp đôi trong không gian quán cà phê. Các ý kiến này cho rằng những hành động thân mật của cặp đôi không nên thể hiện ở chỗ công cộng hay đông người bởi không những ảnh hưởng tới các vị khách xung quanh mà còn kém văn minh.

Liên tiếp bình luận bày tỏ sự bức xúc sau khi xem những bức ảnh vượt mức nhạy cảm này: - “Quán cà phê này chủ yếu mọi người tới học bài, làm việc, làm vậy thì thật sự phản cảm” - “Như chốn không người, vô duyên quá”. - “Trời ơi xem mà ngại dùm luôn, sao có thể như vậy ở nơi công cộng?”, - “Mong các cặp đôi tế nhị chút trong việc thể hiện tình cảm, đừng thái quá như vậy”. - Chán thật, quán cà phê để đi tán gẫu, trò chuyện bạn bè, làm việc mà, có thể nào bớt những hành động nhạy cảm như vậy không?”. - “Phản cảm! Được cả đôi không ai biết văn hoá ứng xử công cộng là gì”. - “Bị sao vậy? quán cà phê chứ đâu phải nơi riêng tư mà hành động như thế?”.

Cộng đồng mạng phản ứng gay gắt với hành động của cặp đôi

Trên thực tế, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Trước đó, mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt hình ảnh, clip với nội dung tương tự và lần nào cũng kéo theo tranh cãi gay gắt.

Nhiều ý kiến cho rằng việc thể hiện tình cảm nơi công cộng không sai, nhưng mọi hành động đều cần có giới hạn. Không gian chung không phải nơi để cư xử bất chấp cảm xúc cá nhân, đặc biệt khi những hành động quá đà có thể khiến người xung quanh khó chịu, phản cảm và tạo nên hình ảnh thiếu văn minh.