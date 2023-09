Đội LMHT Việt thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa, fan VCS vẫn có thái độ khác thường

Mới đây, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam đã có cuộc đối đầu với LMHT Đài Bắc Trung Hoa. Đây là trận đấu quan trọng của đội nhà khi chỉ cần vượt qua được đối thủ được đánh giá là không quá vượt trội thì sẽ chắc chắn có huy chương. Chưa kể, trong đội hình LMHT Việt, có các tuyển thủ đã từng giành chiến thắng vang dội trước Top Esports (TES). Cộng thêm việc tâm lý thoải mái, nên nhiều khán giả cũng đặt niềm tin đội tuyển LMHT Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích.

Đội LMHT Việt bước vào trận Bán kết với tâm lý thoải mái

Thế nhưng, chênh lệch trình độ giữa hai đội thực sự vẫn là quá lớn. Trong đó, đội hình LMHT Đài Bắc Trung Hoa với 4/6 tuyển thủ đều từ LPL tỏ ra quá "out trình" dàn sao VCS. Ngay cả những tuyển thủ như Levi, Kiaya cũng tỏ ra "đuối" hơn hẳn so với đối thủ. Do đó, không có gì quá lạ lẫm khi Đài Bắc Trung Hoa chỉ cần khoảng hơn 1 tiếng để hạ gục hoàn toàn đại diện Việt Nam. Cả hai ván đấu đều là sự vượt trội và thế trận một chiều đến từ phía Karsa và đồng đội.

Đội LMHT Đài Bắc Trung Hoa tỏ ra quá mạnh vượt trội

Tuy nhiên, khác với lẽ thường, trên các diễn đàn của cộng đồng VCS, khán giả đa phần đều tỏ thái độ vô cùng tích cực. Thậm chí, có không ít ý kiến cho rằng, các tuyển thủ đã thực sự nỗ lực. Hơn nữa, đây cũng là giải đấu với mục tiêu giúp các tuyển thủ Việt Nam có cơ hội cọ xát. Chưa kể, những tuyển thủ như Gloryy hay Artemis đều là lần đầu được hít bầu không khí quốc tế. Bản thân Artemis cũng đã có những khoảnh khắc ấn tượng, trong khi Gloryy vẫn có sức ép tâm lý nhất định.

Fan Việt Nam vẫn tỏ ra thái độ thoải mái

Có thể nói, đội LMHT đã nỗ lực rất tốt để hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD. Do đó, gần như chắc chắn sẽ không có quá nhiều phản hồi tiêu cực hướng tới các tuyển thủ. Chưa kể, sắp tới sẽ còn có một giải Chung kết thế giới (CKTG) 2023. Đó sẽ là môi trường quốc tế tiếp theo mà các tuyển thủ Việt Nam cần phải nỗ lực hết sức để giành thành tích tốt, nhất là sau những kết quả đáng quên tại MSI 2023 vừa qua.