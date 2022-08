Đọc ngay 15 quan niệm sai lầm về tiền bạc này sẽ giúp bạn thành công trong việc quản lý tài chính

Đối với nhiều người, thành công về tài chính là một phần làm việc chăm chỉ và một phần khác là kỷ luật. Trong thời kì bão giá, cho dù bạn đang tìm cách để cắt giảm các chi phí không cần thiết nhằm cân đối chi tiêu. Nhưng mọi thứ gần như sẽ trở thành vô nghĩa nếu bạn không biết tới những điều sau đây:

1. Tiết kiệm là điều không thể khi bạn có con

Mặc dù có con đồng nghĩa với việc sẽ phát sinh nhiều chi phí mới: từ thuốc men đến mua sắm. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn không thể hoặc nên ngừng tiết kiệm tiền.

Chuyên gia tài chính, tiêu dùng Andrea Woroch cho biết: "Có con có nghĩa là bạn có nhiều lý do hơn để tích lũy tiền tiết kiệm và tạo ra sự an toàn tài chính cho hiện tại và tương lai.

Cung cấp sự đảm bảo tài chính cho con cái của bạn có thể có nghĩa là tiết kiệm cho các trường hợp khẩn cấp. Tiết kiệm trong giai đoạn này có vẻ khó làm khi bạn có con, nhưng có thể có những khoản chi tiêu hàng tháng mà bạn đang lãng phí tiền bạc mà không nhận ra. Hãy cắt giảm để tiết kiệm từ đó."

Không phải cứ con thì bạn sẽ không thể tiết kiệm tiền. (Ảnh minh hoạ)

2. Cách quản lý tiền là "một thứ phù hợp với tất cả"

Sức khỏe tinh thần của bạn có thể có tác động lớn đến các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, bao gồm cả về tài chính. Do đó, việc nên quản lý tiền theo 1 cách chung giống nhau khiến nhiều người thất bại.

Daniella Flores, Người sáng lập ILiketoDabble.com, nói rằng: "Điều đó có thể rất nguy hiểm đối với một người nào đó cố gắng thu được lợi nhuận liên tiếp về tài chính của họ, nhưng lại phải vật lộn theo cách mà những người khác không trải qua".

Flores đã trải qua nhiều năm vật lộn và cảm thấy xấu hổ vì cách mà các vấn đề sức khỏe tâm thần của chính cô (PTSD, ADD và rối loạn lưỡng cực) ảnh hưởng đến cuộc sống tài chính của cô. "Tôi nghĩ cách tôi xử lý tiền bạc trong suốt cuộc đời là đối xử tệ bạc với tiền bạc," cô nói. Nhưng sau đó bác sĩ trị liệu cho Flores thấy sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến tài chính của cô như thế nào và cô có thể thay đổi chiến lược quản lý tài chính cho phù hợp với nhu cầu của mình.

3. Không bao giờ sử dụng thẻ tín dụng

Đây là một trong những quan điểm mà hầu hết những người chuyên kiếm tiền tin rằng đã sai lầm.

Lauren Keys, đồng sáng lập TripOfaLifestyle.com, cho biết "Khi sử dụng thẻ tín dụng, bạn có thể tận dụng rất nhiều lợi ích như hoàn tiền khi mua hàng, tăng điểm tín dụng (nếu sử dụng đúng cách),..."

Tuy nhiên, cô ấy lưu ý rằng điều tối quan trọng là tránh bội chi và thanh toán hết số dư thẻ tín dụng của bạn hàng tháng để bạn không phải lo lắng vì nợ nần. Làm như vậy có thể giúp bạn tận hưởng các lợi ích của thẻ tín dụng trong khi tránh được các khoản phí lãi suất cao. Keys đề xuất sử dụng thẻ tín dụng của bạn như một thẻ ghi nợ — chỉ chi tiêu số tiền bạn hiện có.

Dùng thẻ tín dụng đem lại cho bạn rất nhiều giá trị hữu ích nếu bạn biết dùng đúng cách. (Ảnh minh hoạ)

4. Tôi có thể đảm bảo khoản đầu tư của bạn không có sai sót

Một chiến lược đầu tư thông minh có khả năng giúp số tiền tiết kiệm của bạn tăng lên theo thời gian. Tuy nhiên, không một cố vấn tài chính nào, dù có kinh nghiệm đến đâu, có thể nói trước được tương lai. Và nếu bạn bắt gặp bất kỳ ai cố gắng hứa rằng một khoản đầu tư sẽ đánh bại thị trường, thì đó là một lá cờ đỏ khổng lồ.

Sandy Yong, tác giả từng đoạt giải thưởng của The Money Master, nói thêm: "Các chuyên gia tài chính biết rằng thị trường chứng khoán có thể biến động và không ai có thể đoán trước được thị trường. Ngoài ra, hiệu suất lịch sử của một quỹ hoặc một cổ phiếu không dự đoán được tương lai."

Đầu tư tiền của bạn vào thị trường chứng khoán luôn tiềm ẩn một số mức độ rủi ro. Không có gì gọi là đảm bảo an toàn 1 cách tuyệt đối.

5. Cái gì giá trị cao đều tốt

Bạn có thể đã nghe nó nhiều lần, nhưng nó không phải là lời khuyên tài chính đúng đắn. Có nhiều khi trả nhiều tiền cho một sản phẩm hoặc dịch vụ không có ý nghĩa tốt về mặt tài chính.

"Bất kỳ chuyên gia tài chính nào cũng biết rằng không phải lúc nào bạn cũng nhận được những gì bạn phải trả" - Giảng viên giáo dục tài chính được chứng nhận và là người sáng lập của Frugal Confessions, Amanda L. Grossman cho biết.

"Thực tế là bạn có thể trả rất nhiều cho một thứ có giá trị rất ít, và bạn có thể trả một ít cho một thứ có giá trị rất nhiều."

6. Tất cả các khoản nợ đều xấu

Không nghi ngờ gì khi nợ lãi suất cao có thể khiến ngân sách hộ gia đình của bạn bị căng thẳng và dẫn đến tín dụng xấu. Tuy nhiên, tất cả các khoản nợ không được tạo ra như nhau, và đôi khi vay tiền có thể là một động thái tài chính tốt về lâu dài.

Kyle Kroeger, chủ sở hữu của TheImpactInvestor.com, cho biết: "Nợ là một công cụ rất có giá trị có thể mở ra sự linh hoạt về tài chính và quan trọng hơn, có thể nâng cao lợi nhuận của bạn nếu được sử dụng đúng mục đích. Nợ gắn liền với một tài sản tạo ra thu nhập và/hoặc có khả năng tăng giá vốn là một trong những điều mạnh mẽ nhất mà bạn có thể làm với tiền của mình."

Kroeger khuyến nghị sử dụng thận trọng khi có liên quan đến nợ. Ông nói: "Tất nhiên, khoản nợ được sử dụng để mua hàng tiêu dùng như quần áo, đồ điện tử... là không tốt và nên tránh trong mọi trường hợp.

Có nhiều khi trả nhiều tiền cho một sản phẩm hoặc dịch vụ không có ý nghĩa tốt về mặt tài chính. (Ảnh minh hoạ)

7. Bạn không cần một quỹ khẩn cấp

Một chủ đề mà hầu như tất cả các chuyên gia tài chính đều đồng ý là nhu cầu tiết kiệm khẩn cấp.

"Có rất ít sự tuyệt đối trong tài chính cá nhân - bởi vì tài chính cá nhân là của cá nhân; tuy nhiên, quỹ khẩn cấp là một trong số ít trường hợp ngoại lệ" - Vee Weir, chủ sở hữu và người sáng lập của Vee Frugal Fox cho biết.

Weir nói rằng với lạm phát, chi phí sinh hoạt tăng cao và cuộc sống nói chung, điều quan trọng là phải tiết kiệm được ít nhất một tháng chi phí.

8. Tài chính của mọi người là như nhau

Dường như có một loạt các quy tắc và chiến lược tài chính cá nhân chung. Tuy nhiên, sự thật là tài chính của mọi người không giống nhau. Hiểu rằng tình huống của bạn là duy nhất có thể giúp bạn bảo vệ cả sức khỏe tài chính và tinh thần của mình một cách lâu dài.

Jay Zigmont, Tiến sĩ, CFP®, và là người sáng lập Live, Learn Plan cho biết: "Kế hoạch tài chính phản ánh con người và cuộc sống của bạn. So sánh với những người khác, các quy tắc chung hoặc mức trung bình đều dẫn đến sự sai lệch."

9. Cơ hội đầu tư tốt là cơ hội chỉ có một lần trong đời

Cho dù bạn là một nhà đầu tư mới hay một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, điều quan trọng là phải nhớ rằng rủi ro và lợi nhuận đi đôi với nhau. Vì vậy, nếu bạn bắt gặp một cơ hội đầu tư có vẻ tốt đến khó tin, thì đó cũng có thể là điều khó tin.

John Hagensen, chủ sở hữu và giám đốc điều hành của Keystone Wealth Partners cho biết: "Hãy xem xét điều này. Tại sao một người lạ lại cung cấp cho bạn cơ hội duy nhất này thay vì giữ bí mật vì lợi ích của họ? Nếu một khoản đầu tư thực sự mang lại sự an toàn cho trái phiếu chính phủ với khả năng tăng trưởng tiềm năng của cổ phiếu, thì tất cả vốn khả dụng của đất nước sẽ được phân bổ vào đó ".

10. Tiết kiệm và đầu tư giống nhau

Hai từ này được sử dụng để mô tả những gì mọi người làm với tiền mà họ không chủ động chi tiêu, nhưng chúng hoàn toàn là những hành động khác nhau. Và trong khi cả hai đều có lợi, thì các chuyên gia về tiền lại được đầu tư nhiều hơn.

Wes Moss, Người lập kế hoạch tài chính được chứng nhận và là tác giả của cuốn sách You Can Retire Soon Than You Think cho biết: "Các chuyên gia về tiền bạc hiểu rằng khoản tiết kiệm của họ phải được đầu tư để có tiềm năng tăng trưởng kép. Người tiết kiệm có tâm lý sợ hãi, cất tiền vào ngân hàng và không bao giờ thực sự có được động lực từ tài sản của họ. Mặt khác, các nhà đầu tư có tài sản của họ được đầu tư vào các lĩnh vực mà theo thời gian, đã tạo ra lợi nhuận hàng năm cao ở mức một hoặc hai con số thấp".

11. Tôi có tiền, vậy tại sao không tiêu nó?

Bạn có thể tự tìm cách tăng thêm thu nhập của mình, nhưng các chuyên gia về tiền bạc biết rằng việc chi tiêu bất cẩn hoặc không cần thiết có thể trở thành xu hướng tự hủy hoại bản thân.

Bob Finley, chủ sở hữu của Virtual Asset Management, nói rằng những khách hàng có giá trị tài sản ròng cao đều đặt câu hỏi liệu việc mua hàng có thực sự cải thiện cuộc sống của họ hay không trước khi tiếp tục.

Finley nói: "Hầu hết các khách hàng của tôi không vung tiền vào các khoản đầu tư. Mặc dù có đủ khả năng chi trả cho hạng nhất. Nhiều người thành công về mặt tài chính cũng sử dụng các chiến lược khác để tiết kiệm khi đi du lịch, chẳng hạn như Tripadvisor, có thể giúp bạn bằng các công cụ so sánh giá dễ dàng và lời khuyên từ những khách du lịch khác."

Việc trì hoãn ngày bắt đầu đầu tư của bạn có thể khiến bạn phải trả giá rất nhiều. (Ảnh minh hoạ)

12. Tôi không đủ thông minh để quản lý và phát triển tốt dòng tiền

Điểm trung bình 4.0 không phải là yêu cầu để thành công. Trên thực tế, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng điểm trung bình đại học của các triệu phú Mỹ là 2,9. James Whittaker, tác giả của Think and Grow Rich: The Legacy, cho biết: "Những người có thành tích học tập xuất sắc có thể đánh giá rủi ro quá nghiêm ngặt, đưa ra hàng tá lý do khiến một ý tưởng không thành công và từ chối hành động.

Tuy nhiên, những người đạt được thành tựu phi thường nhất dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào cơ hội. Bị ám ảnh bởi sự thành công của sứ mệnh, họ vây quanh mình với những người có thể biến ước mơ của họ thành hiện thực, và họ bắt tay vào việc thay đổi thế giới. "

13. Tôi có thể mua được không?

Thay vì hỏi liệu họ có đủ khả năng để mua thứ gì đó hay không, các chuyên gia tài chính dạy khách hàng của họ đặt một câu hỏi quan trọng hơn: Thứ mà bạn sắp mua có nằm trong ngân sách không? Chi tiêu có mục đích có thể giúp mọi người mua được những thứ quan trọng nhất đối với họ. Mua sắm xung quanh tại nhiều cửa hàng (như Target so với Walmart) để tìm giải pháp tốt nhất cho các khoản chi trong ngân sách cũng có thể hữu ích.

Julie Ramhold, nhà phân tích người tiêu dùng của DealNews cho biết: "Những người có ít tài sản nên tự hỏi bản thân rằng họ có thể bắt đầu đầu tư vào tài sản sớm bao lâu, trong khi những người giàu có hơn có thể hỏi những điều như: Tôi có thể trả cho món hàng đắt đỏ này bằng tiền mặt không?..."

14. Bạn phải từ bỏ mọi thứ để tiết kiệm tiền

"Ngừng phung phí vào những thú vui" và "Tránh sử dụng các tiện ích bổ sung" là những cảm nhận phổ biến mà bạn có thể nghe thấy trong thế giới tư vấn tài chính. Nhưng Jimena Huaco — MBA, giám đốc InSight và phó giám đốc Hợp tác nghề nghiệp tại Champlain College — không đồng ý.

"Thực tế là, lập ngân sách chỉ có cơ hội thành công nếu chúng ta có thể gắn bó lâu dài với nó. Nếu chúng ta chỉ liên kết việc lập ngân sách với sự hạn chế liên tục, chúng ta sẽ ghét việc lập ngân sách và cuối cùng sẽ tránh nó hoàn toàn. "

Thay vì cách tiếp cận tất cả hoặc không có gì, Huaco khuyên bạn nên thực hiện cân bằng khi tài chính cá nhân được quan tâm.

"Nếu chúng ta cần phải điều chỉnh, chẳng hạn như đưa ra một quyết định để có được một người bạn cùng phòng, thay vì liên tục phải quyết định không mua cafe trên đường đi làm của chúng ta có thể giúp ích rất nhiều cho việc lập ngân sách."

15. Từ từ rồi đầu tư, đầu tư sớm hay muộn cũng như nhau!

Khi nói đến đầu tư cho hưu trí, bạn có thể bắt đầu càng sớm càng tốt. Việc trì hoãn ngày bắt đầu đầu tư của bạn có thể khiến bạn phải trả giá rất nhiều.

Andy Hill, Huấn luyện viên Tài chính Gia đình và là người sáng lập của MarriageKidsandMoney cho biết: "Đầu tư ủng hộ những người bắt đầu sớm. Bạn đầu tư càng lâu, thì lãi suất kép theo thời gian càng có lợi cho bạn".

Hill đưa ra một ví dụ về cách một người bắt đầu đầu tư 200 đô la mỗi tháng ở tuổi 25 có thể có 1.000.000 đô la vào thời điểm họ 65 tuổi. Nhưng một người chỉ đợi 10 năm (35 tuổi) để bắt đầu đầu tư số tiền tương tự sẽ chỉ có khoảng 400.000 đô la vào năm 65 tuổi.

Theo Reader's Digest