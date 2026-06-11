Độc đáo tiếp sức mùa thi bằng nhiều thứ tiếng

"Đậu NV1", "Bon Courage", "Chaiyo", "Sù sù ná"... những lời chúc thi tốt bằng nhiều ngôn ngữ đang trở thành điểm nhấn độc đáo mùa thi năm nay.

Không chỉ hát, đối thơ hay phát nước miễn phí, nhiều tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi tại TPHCM còn sáng tạo những bảng cổ động đa ngôn ngữ để tiếp thêm tinh thần cho thí sinh trước giờ làm bài, biến cổng trường thi thành một không gian đầy năng lượng tích cực.

Thức đêm làm bảng cổ vũ

Tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), không khí Tiếp sức mùa thi trở nên sôi động với hàng loạt bảng cổ động bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây là sản phẩm của đội hình gồm 37 tình nguyện viên là sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM.

Không khí Tiếp sức mùa thi trở nên sôi động với hàng loạt bảng cổ động bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau

Xuất phát từ môi trường đào tạo đa ngành, đa ngôn ngữ, các bạn quyết định mang chuyên môn của mình vào hoạt động tình nguyện. Bên cạnh tiếng Việt, nhiều lời chúc bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Indonesia hay tiếng Thái xuất hiện trước cổng trường khiến thí sinh và phụ huynh thích thú.

Những bảng cổ động đa ngôn ngữ để tiếp thêm tinh thần cho thí sinh

Cù Nguyên Hương Chi, Trưởng nhóm tình nguyện tại điểm thi, cho biết cả đội chỉ có một đêm để chuẩn bị các bảng cổ động.

“Ý tưởng về các câu slogan đa ngôn ngữ và việc bắt tay vào vẽ, hoàn thiện biển hiệu được tụi mình thực hiện chỉ vỏn vẹn trong vòng một đêm. Dù nhận thông báo khá gấp nhưng cả nhóm đã thức xuyên đêm để hoàn thành các bảng cổ động và mang đến điểm thi vào sáng hôm sau”-Hương Chi chia sẻ.

Đứng bên cổng trường với tấm bảng tiếng Trung nổi bật, Nguyễn Chí Hiếu, sinh viên ngành ngôn ngữ Trung, kiên nhẫn giải thích ý nghĩa từng dòng chữ cho các thí sinh đi ngang qua. Hai chữ lớn nhất trên tấm bảng là "Chaiyo" (加油), mang ý nghĩa "Cố lên". Phía dưới là thông điệp Hiếu đặc biệt tâm đắc.

"Đây là câu nói em từng nghe trong bài phát biểu của các anh chị đi trước ở Trung Quốc. Em muốn mượn lời gửi gắm này để chúc các thí sinh vững tâm, làm bài hết sức mình" - Hiếu nói.

Không dừng lại ở các tấm bảng cổ động, nhóm còn chia thành nhiều tốp nhỏ để hô vang khẩu hiệu "Bình tĩnh - Tự tin - Chiến thắng", tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ thi.

Lần đầu tham gia Tiếp sức mùa thi, nam sinh cho biết bản thân khá hồi hộp nhưng cũng rất vui khi được quay lại bầu không khí mùa thi sau hơn ba năm rời ghế THPT.

Bên cạnh tiếng Trung, tấm bảng tiếng Thái với dòng chữ "Sù sù ná" (Cố lên nhé) cũng thu hút nhiều sự chú ý. Trần Vũ Ca, sinh viên Khoa Đông phương học, cho biết việc sử dụng những ngôn ngữ khác nhau là cách để tạo sự mới mẻ cho mùa thi.

"Em nghĩ các bạn tình nguyện viên đã động viên thí sinh bằng rất nhiều hành động và lời nói bằng tiếng Việt rồi. Những ngôn ngữ khác có thể tạo cảm giác mới mẻ và trở thành điểm nhấn giúp các em bớt căng thẳng hơn"-Vũ Ca cười vui.

Những người trẻ đứng sau nụ cười thí sinh

Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), đội hình tình nguyện gồm khoảng 17 sinh viên triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như phát nước uống, quà tặng và các vật dụng cần thiết cho thí sinh.

Đinh Mai Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT), đã gắn bó với điểm thi này hai năm liên tiếp. Điều Thư nhớ nhất trong ngày thi đầu tiên là khoảnh khắc các tình nguyện viên cùng hỗ trợ một thí sinh ngồi xe lăn vào phòng thi.

“Điều quan trọng là giữ tâm lý ổn định, đừng quá áp lực. Các bạn đã cố gắng hết mình rồi, hãy tự tin và đến điểm thi đúng giờ để có trạng thái tốt nhất khi làm bài”-Như nhắn gửi.

Từng là thí sinh nhận được sự giúp đỡ từ chương trình Tiếp sức mùa thi, Như quyết định tiếp tục đồng hành với các thí sinh bởi muốn trao lại sự hỗ trợ mà mình từng nhận được.

Nữ sinh cho biết công việc đòi hỏi nhiều sự tập trung nhất là hỗ trợ thí sinh trong những tình huống phát sinh bất ngờ, đặc biệt khi thời tiết xấu. Cơn mưa lớn chiều 11-6 khiến các tình nguyện viên phải nhanh chóng điều phối lại hoạt động để bảo đảm việc hỗ trợ không bị gián đoạn.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi chương trình hỗ trợ thí sinh đi thi ĐH, CĐ tại TPHCM tròn 30 năm (1997 - 2026) và 25 năm mang tên "Tiếp sức mùa thi" (2001 - 2026).

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" do Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Năm nay cũng là lần đầu tiên chương trình Tiếp sức mùa thi được triển khai đồng bộ tại cả ba khu vực địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính tại TPHCM. Trước kỳ thi, ban tổ chức đã phối hợp thực hiện 84 chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho hơn 45.000 học sinh và phát hành 50.000 cẩm nang hướng nghiệp, tuyển sinh. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, 6.000 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ trực tiếp tại 246 điểm thi cùng 35 đội hình tình nguyện đến từ các trường ĐH, học viện và CĐ trên địa bàn thành phố. Dự kiến toàn chương trình sẽ có hơn 30.000 lượt sinh viên tình nguyện đồng hành cùng thí sinh trong suốt mùa thi.



