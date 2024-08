Doanh thu phim của BlackPink còn thua Sơn Tùng, Mỹ Tâm

Suốt 11 tháng từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023, BlackPink đã chiếm lĩnh 34 thành phố với 66 buổi hòa nhạc, lấp đầy các sân vận động, đứng đầu danh sách biểu diễn tại các lễ hội. Bốn cô gái nhà YG đã trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên đứng đầu Coachella và lễ hội lớn của Vương quốc Anh - BST Hyde Park, phá vỡ số liệu lượng khán giả đến concert của nhóm nhạc nữ.

Với những thành tựu và số liệu xung quanh chuyến lưu diễn Born Pink, BlackPink World Tour [Born Pink] In Cinemas được ra đời, ghi lại hành trình ấn tượng của nhóm.

BlackPink ra mắt phim ca nhạc thứ hai.

Tại Việt Nam, phim chiếu giới hạn trong 16 ngày, từ 7/8-22/8, với tên BlackPink World Tour (Khởi Nguyên Hồng). Theo Box Office Vietnam - đơn vị thống kê phòng vé độc lập - phim đạt 5,9 tỷ đồng tính đến ngày 12/8. Ba ngày cuối tuần qua, phim thu 2,5 tỷ đồng với 15.417 vé bán ra và 614 suất chiếu, xếp thứ 5 trong số phim đang chiếu rạp Việt.

Phim ca nhạc mới của BlackPink tăng mạnh so với BlackPink: The Movie phát hành năm 2021. Doanh thu rạp Việt được ghi nhận trên Box Office Vietnam là hơn 584 triệu đồng.

Doanh thu hiện tại của BlackPink còn kém xa so với phim tài liệu chiếu trong 9 ngày Tri âm the movie: Người giữ thời gian (12,3 tỷ đồng) của Mỹ Tâm, Sky Tour: The Movie - phim tài liệu của Sơn Tùng M-TP (11,5 tỷ đồng), Những kỷ nguyên của Taylor Swift (23,3 tỷ đồng). Trong phạm vi Kpop, phim của nhóm nhạc nam BTS - BTS: Yet To Come in Cinemas - đang giữ kỷ lục phòng vé Việt với doanh thu 9,4 tỷ đồng.

BlackPink World Tour (Khởi Nguyên Hồng) được quay vào ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn tại Gocheok Sky Dome, Seoul. Bộ phim cố gắng gói gọn năng lượng và sự bùng nổ của những đêm diễn trực tiếp.

Mở đầu bằng tiếng hò reo của đám đông và cảnh quay bằng máy bay không người cho thấy lượng fan phủ kín sân vận động. Người hâm mộ reo hò khi Kill This Love và Pretty Savage vang lên khuấy động đám đông. Các sân khấu solo của bốn thành viên làm nổi bật cá tính riêng biệt.

Doanh thu hiện tại của phim concert BlackPink tại rạp Việt là hơn 5,9 tỷ đồng, sau 6 ngày chiếu.





Điểm trừ của bộ phim là sự tương tác giữa bốn thành viên, nhóm nhạc và người hâm mộ. NME nhận xét “phản ứng hóa học” của nhóm nhạt nhẽo, được giữ ở mức tối thiểu. Không khí buổi hòa nhạc thiếu vắng tiếng reo hò của người hâm mộ. “Tất nhiên, phim hòa nhạc gần như đã chắt lọc âm thanh, nhưng bầu không khí của concert trực tiếp hầu như chẳng thể cảm nhận được” - NME đánh giá.

Pink Venom là cảnh ghép từ các sân khấu từ nhiều chuyến lưu diễn trên thế giới, chuyển đổi liền mạch từ thành phố này sang thành phố khác, khán giả có thể nhận biết khi thấy trang phục diễn của nhóm thay đổi.

Người sáng lập YG Entertainment, Yang Hyun Suk gần đây chia sẻ rằng BlackPink đang chuẩn bị quay trở lại lưu diễn vào năm 2025, sau thành công vang dội của Born Pink .