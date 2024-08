Bộ phim Love Next Door hiện đang viral khắp cõi mạng nhờ tương tác ngọt ngào của cặp đôi chính thủ vai bởi Jung Hae In và Jung So Min. Dù chưa sóng trực tiếp nhưng những phân đoạn đầu tiên trong teaser được nhà đài tvN đăng tải đã làm hội yêu phim Hàn phấn khích và "đòi" chiếu phim ngay lập tức.

Love Next Door là bộ phim hài, lãng mạn xoay quanh đôi bạn thân Choi Seung Ho (Jung Hae In) và Bae Seok Ryu (Jung So Min) sống chung trong một khu phố. Tình bạn của họ bắt đầu từ khi còn là những đứa trẻ lên 4 tới thời thiên thiếu, họ trở nên thân thiết và cùng nhau chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống.

Choi Seung Hyo là một kiến trúc sư trẻ nổi tiếng nhất Hàn Quốc và anh điều hành xưởng kiến trúc. Anh ấy không chỉ như hoàn hảo trong công việc mà còn có vẻ ngoài hấp dẫn phái nữ và có nhân cách tuyệt vời.

Cuộc sống của Bae Seok Ryu luôn rất suôn sẻ. Khi đi học, cô chưa bao giờ trượt hạng nhất ở trường. Cô luôn thể hiện niềm đam mê và tinh thần tràn đầy năng lượng với những việc mình làm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Bae Seok Ryu được một công ty lớn tuyển dụng. Cô làm việc chăm chỉ và trở thành người quản lý dự án nhưng vì một lý do mà cô nghỉ việc và thất nghiệp kể từ đó.

Giờ đây khi trưởng thành, cả hai gặp lại nhau lần nữa với những vấn đề riêng của mỗi người khó mà chia sẻ với đối phương. Những kỷ niệm tươi đẹp thuở ấu thơ dường như trở thành những ký ức mà Choi Seung Hyo muốn xoá bỏ khỏi cuộc đời mình.

Cặp đôi thanh mai trúc mã ngoài mặt thì "chọc tức" nhưng lại âm thầm quan tâm đối phương

Sự kết hợp của hai gương mặt nổi tiếng Jung Hae In và Jung So Min chính là điểm hấp dẫn nhất của Love Next Door và được người xem đặc biệt trông đợi. Được biết, hai diễn viên họ Jung đều được đánh giá với diễn xuất ổn định, có nét riêng. Khi Jung Hae In là ông hoàng tạo chemistry với ánh mắt tình tứ thì Jung So Min vốn nổi danh nhờ nét diễn linh hoạt, hóm hỉnh và đài từ êm ái.

Sao trêu đùa nhau mà lại tình tứ thế này?

Ngay trước cả phim lên sóng, những đoạn video giới thiệu được đăng tải đã phần nào cho thấy phản ứng hoá học tuyệt vời của hai diễn viên trong vai cặp đôi thanh mai trúc mã "chí choé" từ khi còn bé tới lúc trưởng thành. Những khoảnh khắc tình tứ ghi điểm tuyệt đối với khán giả vì quá đẹp đôi, "diễn như không diễn". Không chỉ vậy, mới đây cặp đôi Jung - Jung một lần nữa lọt top 5 xu hướng tại Naver nhờ phân đoạn cưng chiều của Jung Hae In với Jung So Min tại preview chương trình Amazing Saturday.

Phân đoạn Jung So Min làm nũng bên cạnh Jung Hae In cưng chiều lọt top trending

Love Next Door sẽ được lên sóng lúc 9h30 tối vào ngày 17/8 trên tvN đồng thời cũng sẽ được đăng tải trên Netflix vào cùng một ngày.