Doanh số album tuần đầu của BLACKPINK khiến Knet "choáng": Trên cơ toàn bộ idol nữ, đạt đẳng cấp ngang nhóm nam rồi!

Trước đây nghệ sĩ YG bị cho là bán đĩa không mạnh bằng "gà nhà" các công ty khác, thế nhưng BLACKPINK đã đập tan định kiến này qua doanh số full album đầu tay mang tên THE ALBUM. 4 cô gái mất tới 4 năm mới tung album hoàn chỉnh đầu tiên, do vậy ngay khi có thông báo đặt mua là người hâm mộ "chốt đơn" lia lịa.



Nhờ thế mà album THE ALBUM đạt doanh số 590.000 bản trong ngày đầu tiên mở bán (6/10), phá vỡ toàn bộ kỷ lục bán đĩa của các idol nữ trong Kpop. Lượng album mà BLACKPINK bán ra sau 1 tuần vượt mốc 689.000 bản. Tính đến 19h50 (giờ Hàn Quốc) ngày 13/10, doanh số album này đã lên tới 700.240 đĩa cứng.

Hiện tại doanh số full album đầu tay của BLACKPINK đã vượt 700 nghìn bản sau 1 tuần phát hành

So với doanh số tuần đầu tiên của đĩa đơn How You Like That mà BLACKPINK phát hành hồi tháng 7 (hơn 204,3 nghìn bản), lượng đĩa cứng THE ALBUM được bán ra cao gấp 3 lần.



Full album của BLACKPINK có doanh số tuần đầu cao vượt trội so với các album cũ

Hiện tại BLACKPINK là nghệ sĩ nữ có doanh số album tuần đầu cao nhất Kpop. Lượng đĩa cứng THE ALBUM mà họ bán ra cao gấp đôi IZ*ONE - nhóm nhạc đứng thứ 2 với album Oneiric Diary (hơn 389,3 nghìn bản). TWICE - nhóm nữ Kpop bán được nhiều album nhất thậm chí tụt xuống thứ 4 khi doanh số đĩa nhạc mới nhất của họ là MORE & MORE chỉ đạt 332,4 nghìn bản trong tuần đầu.

BLACKPINK là nghệ sĩ nữ có doanh số album tuần đầu cao nhất Kpop

IZ*ONE...

... và TWICE vốn nổi tiếng bán album khủng nhưng đều bị vượt mặt

BLACKPINK không chỉ "trên cơ" các đối thủ nữ mà còn cạnh tranh trực tiếp với các đồng nghiệp nam. Họ xếp thứ 10 trong BXH 50 nghệ sĩ có doanh số album tuần đầu cao nhất, chỉ đứng dưới những cái tên sừng sỏ ở mảng bán đĩa như BTS, SEVENTEEN, EXO, Baekhyun,…

THE ALBUM của BLACKPINK xếp thứ 10 trong top 50 album có doanh số tuần đầu cao nhất

Sự tăng trưởng vượt bậc của BLACKPINK ở mảng album đã khiến cư dân mạng Hàn Quốc vô cùng ấn tượng. Trước đây BLACKPINK chỉ có doanh số bán đĩa ở mức "thường thường bậc trung", tuy nhiên nhờ lượng fan ngày càng đông mà họ đã có thành tích dẫn đầu các nhóm nữ và đường đường chính chính "chung mâm" với các nghệ sĩ nam.

Knet bình luận:

- BLACKPINK đạt đẳng cấp ngang với các nhóm nam rồi.

- Chà, nhóm nữ số 1 mọi thời đại.

- Chúc mừng nhé, tôi thích ca khúc mới lắm!

- Chúc mừng BLACKPINK!

- BLACKPINK giỏi nhất, hãy làm tốt hơn trong tương lai nhé.

- Album THE ALBUM của BLACKPINK đứng thứ 2 trên Billboard 200, BLACKPINK nhất định là nhóm nữ hàng đầu của Hàn Quốc rồi.

- Thật điên rồ. BLACKPINK chính là nhóm nhạc nam không cần nhập ngũ…

- Lần tới BLACKPINK sẽ phá kỷ lục của chính mình.

- Ôi, xem BLACKPINK bán đĩa gấp đôi IZ*ONE kìa.

- BLACKPINK là số 1 trong các nhóm nữ.

Cư dân mạng Hàn Quốc khen BLACKPINK là "nhóm nam không cần nhập ngũ" vì bán album chẳng thua đồng nghiệp khác giới

Ở 1 diễn biến khác, album THE ALBUM đã ra mắt ở vị trí thứ 2 BXH Billboard 200. Đây là thứ hạng cao nhất mà 1 nhóm nữ Kpop đạt được trên BXH danh giá này. Không chỉ có vậy, 4 cô gái nhà YG còn lập kỷ lục chưa nhóm nữ nào đạt được sau 12 năm. THE ALBUM là sản phẩm có vị trí cao nhất của 1 nhóm nhạc nữ kể từ năm 2008 (tính từ thời điểm Danity Kane đứng đầu BXH Billboard 200 với album Welcome To The Dollhouse).

Nguồn: Knetizen - Ảnh: Knetizen, Internet