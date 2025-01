Đoàn Văn Hậu đưa vợ con về Hà Nội tết ngoại, thái độ của em trai Doãn Hải My với anh rể gây chú ý

Sau mấy ngày đón tết ở quê nội Thái Bình, mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã đưa bà xã Doãn Hải My và con trai Đoàn Minh Đăng (biệt danh bé Lúa) trở lại Hà Nội phố, đến chúc tết nhà ngoại. Về thăm nhà, Doãn Hải My diện bộ áo dài với màu sức nổi bật, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà xinh đẹp, rạng rỡ, tươi tắn. Đoàn Văn Hậu diện áo khoác phối với sơ mi hồng cùng tông màu với áo dài của vợ.

Ở nhà bố vợ, Văn Hậu trổ tài làm "phó nháy" cho bà xã Doãn Hải My ở những góc sống ảo quen thuộc mà cô nàng thường check-in hàng năm mỗi dịp tết đến xuân về. Thành phẩm là những bức ảnh khoe trọn ngoại hình ưa nhìn của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến Doãn Hải My hài lòng tấm tắc: "Không uổng công luyện tập".

Văn Hậu và Hải My đưa con trai về tết ngoại

Văn Hậu trổ tài làm "phó nháy" cho bà xã

Trước đó, nàng WAG Doãn Hải My cũng gây chú ý khi đăng tải nội dung tin nhắn giữa em trai mình - cậu bé Doãn Hải Lâm (biệt danh Tròn) với anh rể - Đoàn Văn Hậu. Trong đó, gần 1 giờ sáng, em trai Doãn Hải My nhắn nhủ: "Em chúc anh rể của em sinh nhật vui vẻ, ấm áp bên gia đình, bạn bè, triệu sự như mơ, tỉ sự như ý ạ".

Doãn Hải My đánh giá cách nhắn tin của em trai: "Thái độ thì chuẩn mực, mỗi tội có gì sai sai". Dù vậy, chi tiết nhỏ cũng thể hiện sự tôn trọng và yêu mến, lễ phép mà em trai của Doãn Hải My dành cho Đoàn Văn Hậu. Trước đây, Hải My cũng từng đôi lần công khai "uốn nắn" các em trai về cách nói chuyện, cư xử, thể hiện vai trò chị cả trong gia đình.