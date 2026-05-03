Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My tổ chức sinh nhật ấm áp cho con trai trong biệt thự chục tỷ, khung hình "gấp 3 visual" gây sốt

Tối 3/5, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc trong buổi tiệc sinh nhật tròn 2 tuổi của con trai cưng - Bé Lúa (tên thật là Đoàn Minh Đăng). Không phô trương, xa hoa tột bậc, buổi tiệc được tổ chức ấm cúng ngay tại không gian sống của gia đình trong căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng.

Trái ngược với bữa tiệc sinh nhật hoành tráng tại khu nghỉ dưỡng sang chảnh như ngày bé Lúa tròn 1 tuổi, năm nay, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lựa chọn cách tổ chức riêng tư và gần gũi ngay tại phòng khách của tổ ấm. Không gian được bài trí chỉn chu và dễ thương, phản ánh đúng sở thích của trẻ nhỏ.

Nền tường phòng khách sang trọng được biến hóa thành một sân khấu nhỏ với dòng chữ chúc mừng sinh nhật và dải cờ treo nhiều màu sắc. Điểm nhấn là các chùm bóng bay hình con vật ngộ nghĩnh như đoàn tàu, xe cảnh sát có chú gấu trúc, chú khủng long xanh lá, cá heo và một ngôi sao lớn đa sắc màu. Một quả bóng bay hình số "2" vàng ánh kim lớn được đặt trang trọng, đánh dấu mốc tuổi mới đáng nhớ của "hoàng tử bé".

Sự kết hợp giữa gam màu xanh pastel nhẹ nhàng của trang phục gia đình và các cụm bóng bay màu xanh lam, vàng đồng trên nền sofa da cap cấp tạo nên một tổng thể vừa sang trọng lại vừa gần gũi, ấm áp.

Gia đình Văn Hậu - Hải My trong bữa tiệc sinh nhật ấm cúng

Khoảnh khắc bé con thổi nến mừng tuổi lên 2

Bên cạnh cách bài trí, visual của gia đình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng là tâm điểm chú ý. Cặp đôi chọn phong cách "đồ gia đình" đồng điệu với gam màu xanh nhẹ nhàng. "Bố bỉm" Văn Hậu khỏe khoắn trong chiếc áo phông và quần short trắng, còn "hot mom" Doãn Hải My thanh lịch với chiếc váy xòe dịu dàng, xõa tóc tự nhiên. Dù bận rộn chăm con, nhan sắc của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn được nhận xét là ngày càng mặn mà và rạng rỡ.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều không giấu được niềm hạnh phúc viên mãn, luôn nở nụ cười tươi rói khi ôm cậu con trai vào lòng. Tay Hải My cầm một tấm bảng nhỏ với dòng chữ "Cả nhà yêu Lúa", thể hiện tình cảm đong đầy của bố mẹ dành cho con. Ngồi trong lòng bố, nhân vật chính của buổi tiệc - bé Lúa mặc một bộ đồ sọc xanh trắng đáng yêu. Nhóc tỳ hiếu động, vui vẻ, có lúc cười lớn, có lúc dùng ánh mắt tò mò quan sát bữa tiệc, tạo nên những khoảnh khắc dễ thương và hạnh phúc.

Văn Hậu và Hải My vô cùng hạnh phúc bên cục cưng nhỏ

Dù không tiết lộ chi phí cụ thể cho buổi tiệc, nhưng chỉ qua vài góc máy trong phòng khách, người xem vẫn có thể cảm nhận được sự sang trọng của căn biệt thự mà vợ chồng Đoàn Văn Hậu đang sinh sống. Đây được cho là một trong những căn biệt thự đắt giá nhất trong giới cầu thủ Việt hiện nay, với nội thất hiện đại và không gian rộng rãi.

Bữa tiệc sinh nhật ấm cúng nhưng không kém phần đẳng cấp của con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My không chỉ là một kỷ niệm đẹp đánh dấu tuổi mới của bé mà còn là minh chứng cho cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá Việt.