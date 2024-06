Đoàn Văn Hậu dịu dàng hôn Doãn Hải My khi nàng sinh con, bố vợ doanh nhân có chia sẻ đầu tiên khi làm "ông ngoại"

Những ngày đầu hè này, gia đình hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My sống trong bầu không khí hân hoan, hạnh phúc khi con trai đầu lòng của cặp đôi đã chào đời. Nhóc tỳ có tên đầy đủ là Đoàn Minh Đăng, biệt danh ở nhà "Lúa", kết hợp cùng tên gọi ở nhà của mẹ là "Thóc" với ý nghĩa gia đình no đủ, không lo đói ăn.

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My đã vui vẻ chia sẻ hình ảnh đầu tiên của cô và con trai sau khi sinh con ở bệnh viện. Trong suốt quá trình này, Văn Hậu luôn ở bên đồng hành cùng Hải My. Khi Hải My ôm cậu quý tử vừa chào đời đặt nằm trên ngực mình, Đoàn Văn Hậu bên cạnh nhẹ nhàng hôn lên má vợ. Còn Hải My, cô dùng chiếc icon trái tim để che đi gương mặt của mình sau khi trải qua quá trình sinh con đầy đau đớn, vất vả. Nàng tiểu thư luôn rất chú trọng về hình ảnh khi xuất hiện trước công chúng.

Sự dịu dàng, trân trọng và yêu thương mà chàng tuyển thủ dành cho bà xã thể hiện ở việc dù cô nàng có ở trạng thái nào, xinh đẹp lộng lẫy hay mệt mỏi, đau đớn, Văn Hậu vẫn luôn muốn ghi lại từng khoảnh khắc bên vợ. Hải My cho biết vì muốn tập trung "vượt cạn", cô và gia đình đã không để ekip quay lại phóng sự khi đi đẻ. Những hình ảnh kỉ niệm của hai vợ chồng đều do Đoàn Văn Hậu tự mình chụp lại, quay lại.

Đoàn Văn Hậu vô cùng yêu thương Doãn Hải My

Sau khi hạ sinh con đầu lòng, Doãn Hải My bước vào cuộc sống của mẹ bỉm sữa với tâm thế đầy hào hứng, tỉ mỉ chăm sóc bé cưng từng chút và dành cho con những điều tốt nhất. Gia thế của nhóc tỳ nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được mọi người chú ý. Không chỉ có bố là tuyển thủ quốc gia, mẹ Top 10 Hoa hậu 2020, ông ngoại của bé "Lúa" cũng là dân chơi có tiếng ở đất Hà Nội xưa.

Mới đây, khi một người bạn của ông Doãn Thanh Sơn (nickname Sơn Break) - bố vợ của Đoàn Văn Hậu - chia sẻ bài viết về gia thế của cậu quý tử nhà Văn Hậu - Hải My, ông Sơn Break chỉ bình thản cảm thán: "Thời gian trôi qua nhanh thật". Tháng 4/2020, ông Sơn Break đến thăm nhà Đoàn Văn Hậu ở quê hương Thái Bình, khi ấy vẫn gọi chàng cầu thủ là "ông cháu". Đến tháng 5/20224, chàng rể nổi tiếng đã giúp ông lên chức "ông ngoại" trong niềm hạnh phúc.