Quý tử nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My: Vừa sinh ra đã phải chiếu đèn 24/24 vì vàng da, 1 tháng tuổi có 13k người theo dõi

Mới đây, hội "hot kid" trong làng bóng đá Việt đã chào đón sự gia nhập của cậu quý tử nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Nhóc tỳ chào đời vào ngày 2/5/2024, đến nay đã được hơn 1 tháng tuổi. Phải đến ngày đầy tháng con trai, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mới chính thức công khai với người hâm mộ chuyện lên chức "bố mẹ".

Sau khi chia sẻ chuyện đã hạ sinh con trai cho Văn Hậu, nàng WAG Doãn Hải My chăm chỉ lên mạng tâm sự với hội mẹ bỉm sữa về việc chăm con. Nàng WAG cũng khoe nhiều hình ảnh của con trai nhưng vẫn nhất quyết giấu mặt. Lý do được Doãn Hải My lý giải: "Hiện tại My chưa pulic (công khai - PV) mặt Lúa lên thui vì muốn đợi 1 xíu nữa cho con cứng cáp hẳn. My nghĩ mẹ nào cũng sẽ mê chụp ảnh con, muốn chia sẻ và khoe con nè. My cũng không ngoại lệ luôn. Từ ngày có Lúa là máy toàn ảnh và clip của Lúa thôi ạ".

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã tạo cho con trai một tài khoản mạng xã hội để lưu giữ những kỉ niệm của nhóc tỳ từ khi còn bé xíu. Chỉ sau mấy tiếng, hiện bé Lúa đã sở hữu hơn 13.000 lượt theo dõi trên Instagram.

"Hot mom" Doãn Hải My say sưa kể về con trai

Con trai đầu lòng của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My có tên thật là Doãn Minh Đăng, tên ở nhà là "Lúa". Biệt danh "Lúa" được đặt có liên quan đến quê hương Thái Bình của Đoàn Văn Hậu và cũng bởi tên gần gũi của Doãn Hải My là "Thóc". Khi dân mạng đùa vui: "Nhà có Thóc với Lúa là không bao giờ đói rồi", Doãn Hải My bật cười đồng tình: "Đó là một phần lý do tại sao bạn Lúa tên là "Lúa" đó ạ".

Dù chưa để lộ rõ mặt nhưng người hâm mộ vẫn nhận thấy một đặc điểm của nhóc tỳ nhà Đoàn Văn Hậu đó là phần tóc lưa thưa phía trước, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười. Doãn Hải My tiết lộ cũng vì điều này, mọi người ở nhà thường trêu đùa gọi cậu quý tử là "Giáo sư Lúa".

Theo Doãn Hải My kể, vừa sinh ra, bé Lúa đã phải chiếu đèn 24/24 trong 2 ngày vì vàng da sinh lý. Đây là tình trạng thường gặp ở trẻ sơ sinh. Cũng vì lý do này, khi về nhà, nhóc tỳ lại chê ti mẹ, chỉ thích ti bình. "Sau nhiều lần 2 mẹ con vật lộn với nhau để bắt Lúa ti mẹ, thì chị thỏa hiệp với bạn Lúa ti bình luôn", Doãn Hải My hào hứng chia sẻ về những điều nhỏ nhặt xoay quanh con trai đầu lòng.

Vẻ ngoài dễ thương của con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Bà xã Đoàn Văn Hậu kể về nhịp sống của mẹ bỉm sữa chăm con hiện tại: "Buổi sáng thì My chăm bé là chính, bên cạnh có 2 bà giúp đỡ; thường thì cho Lúa ăn xong sẽ đến giờ hút sữa của My. Hút sữa xong thì My sẽ rửa bình, đồ hút sữa rồi cho vào máy tiệt trùng. Sau đó xem có việc gì làm không, không có thì My nằm nghỉ ngơi trong lúc bé nghỉ.