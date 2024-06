Doãn Hải My gây sốt khi lấy lại vóc dáng cực phẩm sau sinh chỉ 1 tháng, mặt mộc khi đi đẻ khiến dân tình xuýt xoa

Nàng WAG Doãn Hải My trở thành tâm điểm sự chú ý của hội fan bóng đá khi mới đây, cô nàng đã hạ sinh cho hậu vệ đình đám của đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu một bé trai dễ thương. Vì muốn giữ cho con, đến khi bé được một tháng tuổi, cứng cáp hơn, Văn Hậu và Hải My mới quyết định công khai chuyện em bé đã chào đời. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn che mặt quý tử và hẹn sau này khi con lớn hơn sẽ để người hâm mộ được thấy mặt con.

Doãn Hải My cho biết, sau sinh con một tháng, cô nàng đã giảm 9 cân từ 59kg về mốc 50kg. Mẹ bỉm về dáng cực nhanh, hiện tại đã lấy lại thân hình mảnh mai, đôi chân dài nuột nà, thẳng tắp. Hình ảnh bà xã Đoàn Văn Hậu một tháng sau sinh lập tức gây sốt mạng xã hội vì diện mạo xinh đẹp, vóc dáng nhiều mẹ bỉm sữa ao ước. Dù về dáng nhanh, Doãn Hải My đôi khi vẫn thấy nhớ chiếc bụng bầu tròn lẳn của mình.

Doãn Hải My lấy lại vóc dáng sau sinh

Không chỉ vậy, khoảnh khắc Doãn Hải My để mặt mộc khi đi sinh con, lúc đau đớn cô nàng phụng phịu nép vào Văn Hậu được chính chủ chia sẻ nhận về nhiều sự chú ý. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen nhan sắc của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020: "Đi đẻ mà cũng xinh", "Người ta đẻ con mà xinh như thế, còn tôi thì lạ lắm", "Mặt mộc cũng đẹp", "Người đẹp thì đi đẻ cũng đẹp"...

Mặt mộc của Doãn Hải My khi đi đẻ

Hải My cho biết cô không có ý định ăn kiêng giữ dáng mà hiện tại sẽ ăn uống thật đầy đủ, kĩ lưỡng để đảm bảo nguồn sữa đầy đủ và chất lượng cho con bú. Bé Lúa nhà Văn Hậu và Hải My ở cùng phòng với bố mẹ nhưng buổi đêm, Văn Hậu đã thuê người trông trẻ bế con để Hải My được ngủ nghỉ, tránh việc thiếu ngủ gây ít sữa hay mất sữa.

Doãn Hải My khi mới sinh con