Đoàn Văn Hậu bị đào lại phát ngôn về lần đầu gặp Doãn Hải My, dân mạng: Hóa ra có tình ý từ khi còn quen bạn gái cũ

Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thời gian gần đây nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, bức ảnh cũ của cặp đôi ở thời điểm mới quen biết nhau được "đào lại". Điều khiến dân mạng bất ngờ là trong tấm hình còn có sự xuất hiện của hot girl Hoàng Anh Ốc - bạn gái cũ của Đoàn Văn Hậu. Bức ảnh chụp vào tháng 9/2019 tại nhà hàng của gia đình Hải My. Thời điểm đó, Văn Hậu vẫn đang hẹn hò cùng Hoàng Anh Ốc.

Văn Hậu quen biết Hải My từ khi còn hẹn hò Hoàng Anh Ốc

Tuy nhiên, dân mạng nhanh chóng nhận ra sự "sai sai" ở đây. Bởi trong video cầu hôn Doãn Hải My hồi tháng 9/2023, Văn Hậu đã nói: "Khi lần đầu chúng ta gặp nhau, anh biết rằng em là người mà anh luôn tìm kiếm. Mỗi khoảnh khắc bên em là một hành trình đẹp và đầy ý nghĩa"...

Vẫn biết Văn Hậu và Hải My chính thức hẹn hò ở thời điểm gần một năm sau, khi Văn Hậu đã đường ai nấy đi với bạn gái cũ. Nhưng với phát ngôn của Văn Hậu, dân mạng cho rằng lần đầu gặp gỡ, anh đã chú ý đến Hải My dù có Hoàng Anh Ốc kề bên.

Về phía Hải My, hồi mới quen, cô nàng đã từng bơ tin nhắn của Văn Hậu vì bận học. Sau này, khi dính tin đồn hẹn hò Văn Hậu, cô nàng bị fan của Hoàng Anh Ốc liên tục làm phiền, nhận định là kẻ thứ ba vì cho rằng mối quan hệ của Văn Hậu và Hoàng Anh Ốc đã rạn nứt khi Hải My xuất hiện. Tuy nhiên, Hải My nhiều lần lên tiếng phủ nhận chuyện chen chân vào tình cảm của người khác.