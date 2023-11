Đoàn Văn Hậu 24 tuổi, Doãn Hải My tuổi 22: Có phải là kết hôn sớm?

Lễ ăn hỏi diễn ra sáng ngày 11/11 và lễ cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My diễn ra vào chiều cùng ngày đã tạo nên một cơn sốt truyền thông. Mở mạng xã hội trong ngày 11/11 lướt qua 3 tin tức thì chắc chắn ít nhất sẽ có một tin liên quan đến cặp đôi này. Ngoài những lời chúc từ người hâm mộ bóng đá, con người ta cũng có xu hướng quan tâm đến những điều tích cực hoặc là tiêu cực của cuộc sống, mà ở đây là chuyện vui.

Văn Hậu và Hải My trao nụ hôn ngọt ngào trong ăn hỏi diễn ra sáng ngày 11/11

Nhìn từ đám cưới của Đoàn Văn Hậu hay các đồng đội khác đã từng sát cánh với anh giành chức Á quân U23 châu Á 2018, có thể kể đến như thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Phan Văn Đức và tiền vệ Bùi Tiến Dụng, tiền đạo Hà Đức Chinh. Tất cả họ đều lập gia đình ở độ tuổi còn khá trẻ, chỉ mới 24, 25 tuổi thậm chí 21 tuổi. Những đám cưới được nhiều ý kiến cho là sớm ấy làm người hâm mộ ngỡ ngàng.

Hay với lứa cầu thủ của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại còn kết hôn sớm hơn như Vũ Tiến Long hay Giáp Tuấn Dương đều sinh năm 2002 người thì sắp kết hôn, người thì đã có con đầu lòng.

Bùi Tiến Dũng và vợ Dianka tổ chức lễ cưới năm 2022 (Ảnh: FBNV)

Một điều khá thú vị đa số các cầu thủ đều kết hôn ở độ tuổi khá sớm, không chỉ riêng các cầu thủ ở Việt Nam mà nhiều cầu thủ ở nước ngoài cũng tương tự. Ví dụ ở châu Âu, đa số nhà quản lý thích cầu thủ kết hôn và định cư tại nước họ thi đấu. Như vậy, cầu thủ sẽ có thể dành nhiều thời gian cho công việc. Một quan điểm nữa dành cho các cầu thủ Việt Nam là HLV Park Hang-seo. Thời điểm còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam khi được phóng viên hỏi về việc nhiều cầu thủ đã lập gia đình, HLV người Hàn Quốc đáp:

“À, đều tốt hơn lên đấy. Tôi thấy các anh mà lấy vợ xong, tâm lý dường như ổn định hơn. Vì được gia đình riêng hỗ trợ thì bao giờ cầu thủ cũng thấy rất yên tâm mà tập luyện và thi đấu. Có bà xã đứng đằng sau làm hậu phương sẽ khiến cầu thủ tốt hơn lên về mọi mặt. Sự giám sát của người vợ là vô cùng quan trọng vì cầu thủ thường hay bị cám dỗ. Có vợ thì cầu thủ sẽ ít khi bị những cám dỗ bên ngoài làm cho mất tập trung. Khi lấy vợ và gia đình lại hòa thuận, êm ấm thì chuyên môn của cầu thủ sẽ tốt lên nhiều. Năng lực của họ sẽ càng được nâng tầm”.

Gia đình Duy Mạnh đã bên nhau 3 năm (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên nhiều bạn trẻ cho rằng kết hôn ở độ tuổi này còn quá sớm bởi theo quan niệm thông thường tuổi kết hôn phù hợp nhất của nên đàn ông từ 28-30 tuổi, còn phụ nữ độ tuổi đẹp nhất từ 24 - 26 tuổi. Vì kết hôn là một trong những việc trọng đại cần làm trong cuộc đời nên đòi hỏi phải có sự chín chắn, cân nhắc cẩn thận mà tuổi càng trẻ càng bồng bột dễ mắc sai lầm. Đó cũng là lý do nhiều bạn trẻ ngày nay ngại kết hôn sớm. Nhiều người trẻ ngày nay định nghĩa về tình yêu, hôn nhân có những thay đổi. Thay vì an cư rồi mới lạc nghiệp, người trẻ đầu tư cho bản thân nhiều hơn, có xu hướng né tránh hoặc trì hoãn việc kết hôn.

Nói vậy không có nghĩa kết hôn ở độ tuổi khá trẻ là không hạnh phúc. Tuổi lấy vợ của đàn ông không quan trọng bằng độ trưởng thành và ý thức trách nhiệm của mình với hôn nhân. Sự trưởng thành, ổn định về sinh lý, khả năng thu nhập và tâm lý hôn nhân đã có đủ thì không còn phải lo lắng hay đắn đo việc kết hôn khi độ tuổi còn quá trẻ.

Nhìn từ Đoàn Văn Hậu, chàng cầu thủ có sự trưởng thành hơn so với lứa tuổi 1999. Nhiều năm thi đấu cống hiến cho CLB và đội tuyển quốc gia Việt Nam, từng đi xuất ngoại châu Âu giúp chàng hậu vệ có sự trưởng thành, bản lĩnh. Và quan trọng nhất Văn Hậu đã tìm được người phù hợp với bản thân mình như anh chia sẻ. Về mặt tài chính cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều có thể tự mình kiếm thu nhập khủng hàng tháng. Văn Hậu là cầu thủ có mức lương thuộc nhóm cao nhất Việt Nam với khoảng 100 triệu/ tháng. Ngoài ra anh còn có thêm thu nhập từ việc quảng cáo, kinh doanh. Trong khi đó nàng WAG Hải My có cửa hàng bán mỹ phẩm, phụ kiện dành cho nam giới. Cô cũng là người mẫu ảnh đắt show ở Hà Nội.

Trở lại những cầu thủ lứa U23 Thường Châu những cầu thủ như thủ môn Bùi Tiến Dũng đang có một gia đình hạnh phúc với vợ người mẫu Dianka, hay trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có một gia đình viên mãn với tiểu thư Quỳnh Anh cùng hai nhóc tỳ dễ thương... và nhiều gia đình cầu thủ khác. Có lẽ, không gia đình nào là hoàn hảo, sẽ có những cãi vã, giận hờn nhưng tất cả đều đang rất trách nhiệm với cuộc sống hôn nhân của mình.