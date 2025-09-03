Đoàn quân đội Hoàng gia Campuchia về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Trung tá Chheng Tharath, Trưởng đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia cho biết, trong thời gian ở Việt Nam, đoàn nhận được sự trợ giúp, tạo điều kiện về mọi mặt của nước chủ nhà; từ lộ trình di chuyển tới sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ và cả trang thiết bị luyện tập.