Đoàn quân đội Hoàng gia Campuchia về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sáng 3/9, đoàn quân đội Hoàng gia Campuchia rời khách sạn ở Phú Thọ (Hoà Bình cũ), di chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
Đoàn đã có hơn 2 tuần lưu trú tại Phú Thọ để tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Khoảng 7h, đoàn có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài, làm thủ tục ký gửi hành lý, thông quan để lên chuyến bay 8h30 đến TP.HCM.
Hơn 120 chiến sĩ quân đội Hoàng gia Campuchia trong trang phục chỉnh tề, tác phong nghiêm nghị.
Đoàn di chuyển vào khu vực làm thủ tục.
Đây là lần thứ hai quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành tại Việt Nam. Trước đó, cách đây 4 tháng, Campuchia cũng cử đoàn hơn 120 chiến sĩ đến tham gia trong lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
Đại diện quân đội Việt Nam tặng hoa chia tay, chào tạm biệt các chiến sĩ quân đội Hoàng gia Campuchia.
Trung tá Chheng Tharath, Trưởng đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia cho biết, trong thời gian ở Việt Nam, đoàn nhận được sự trợ giúp, tạo điều kiện về mọi mặt của nước chủ nhà; từ lộ trình di chuyển tới sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ và cả trang thiết bị luyện tập.
"Thời tiết hiện tại của Việt Nam và Campuchia khá tương đồng nên các quân nhân trong đoàn thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và không gặp trở ngại nào", Trung tá Chheng Tharath nói.
Đáp sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đoàn di chuyển bằng đường bộ đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), để làm thủ tục thông quan về Campuchia.