Văn phòng Aewol-eup (Thành phố Jeju) xác nhận quyết định xử phạt sau khi tiếp nhận khiếu nại qua Cổng Dân nguyện quốc gia.

Sự việc xảy ra trong lúc đoàn phim ghi hình tại các ngọn đồi núi lửa ở Jeju. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh cho thấy rác thải bị bỏ lại, bao gồm chai nhựa, ly giấy in hình diễn viên Kim Seon Ho, vỏ nhựa và bình gas mini.

Dự án Delusion có Suzy, Kim Seon Ho tham gia bị xử phạt.

Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi vi phạm Điều 8 Luật Quản lý chất thải. “Rác thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục xử phạt theo quy định pháp luật”, đại diện văn phòng cho biết.

Riêng với số bình gas mini, không có hình phạt bổ sung vì không đủ căn cứ chứng minh chúng được sử dụng để đốt lửa. Theo Luật Bảo vệ rừng tại Hàn Quốc, việc mang vật liệu dễ cháy vào rừng chỉ bị cấm trong giai đoạn phòng cháy theo lệnh cấm riêng.

Chính quyền Jeju nhấn mạnh sẽ siết chặt quản lý các đoàn quay phim trong rừng quốc gia, yêu cầu khôi phục nguyên trạng sau khi ghi hình và tăng cường giám sát rác thải cũng như nguy cơ cháy rừng. Các diễn viên liên quan cũng được nhắc nhở nghiêm khắc.

Công ty sản xuất Showbox đã gửi lời xin lỗi, giải thích: “Buổi quay kết thúc muộn, do trời tối nên chúng tôi không thể dọn dẹp kỹ lưỡng. Ngay sau khi nhận phản hồi, chúng tôi đã liên hệ chính quyền địa phương và khẩn trương thu gom toàn bộ rác thải”.

Delusion được chuyển thể từ webtoon cùng tên, thuộc thể loại cổ trang. Lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935 (tên cũ của Seoul), tác phẩm xoay quanh Yoon Yi Ho (Kim Seon Ho đóng), họa sĩ được thuê vẽ chân dung Song Jeong Hwa (Suzy), người phụ nữ bí ẩn sống ẩn dật hơn nửa thế kỷ và vướng nhiều lời đồn đại.

Dự án cũng đánh dấu màn tái hợp của Suzy và Kim Seon Ho sau khi cả hai từng đóng chung trong Start Up (tvN, 2020). Phim dự kiến ra mắt trong năm 2026.