Yêu thương không chỉ là cho con những gì con muốn, mà còn cần giúp con hiểu rằng mỗi lựa chọn đều có giới hạn và đi kèm trách nhiệm.

Nuôi dạy con chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, bởi có những điều cha mẹ tưởng rằng đang làm vì yêu thương con, nhưng nếu thiếu giới hạn và sự nhất quán, lại có thể vô tình tạo nên những rắc rối trong quá trình trưởng thành của trẻ.

Chẳng hạn mới đây, một bà mẹ TP.HCM than thở về những khó khăn khi nuôi dạy con gái đang học lớp 5. Theo chia sẻ, con gái chị năm nay 10 tuổi, từng có thành tích học tập tốt trong những năm đầu tiểu học, thường xuyên được khen thưởng. Tuy nhiên, từ năm lớp 4, kết quả học tập của bé bắt đầu sa sút. Dù mẹ đã cho con học thêm ở nhiều lớp, với nhiều thầy cô khác nhau, bé vẫn tỏ ra chán nản.

Người mẹ cũng đăng ký cho con học bóng rổ với mong muốn bé năng động, hoạt bát hơn. Thế nhưng, điều khiến chị mệt mỏi không chỉ là chuyện học hành mà còn là sự thay đổi trong tính cách của con khi ở nhà. Bé thường xuyên nổi nóng, cãi lại mẹ và chỉ muốn dùng iPad. Mỗi khi mẹ nhắc đến chuyện học tập hoặc thái độ sinh hoạt, bé lại giận dỗi, khó chịu.

Đáng chú ý, cách cư xử này chủ yếu xảy ra với mẹ. Khi ở cạnh bố, ông bà và những người khác trong nhà, bé không trực tiếp cãi lại nhưng lại thể hiện sự chống đối bằng thái độ không vui vẻ.

Chị cho biết bản thân đã cố gắng hạn chế quát mắng, thường lựa lời nhẹ nhàng, thậm chí đôi khi phải dỗ dành con. Tuy nhiên, sau khi nhận kết quả kiểm tra giữa kỳ với điểm 4 ở các môn chính, người mẹ không giấu được sự bực bội. Chị nhắc con chú ý học hành, hạn chế sử dụng iPad và dọa sẽ thu thiết bị nếu tình trạng tiếp diễn.

Phản ứng của cô bé khiến mẹ thực sự sốc. Bé đáp lại: “Bà đừng nghĩ doạ mà tôi sợ, đừng để đến lúc một từ mẹ cũng không được nghe thấy đâu, cho tôi rồi đừng đòi lại nữa, mà bà cũng bớt nói đạo lý đi”.

Không chỉ vậy, người mẹ còn kể từng bị con dọa rằng nếu mẹ tiếp tục nói, bé sẽ đăng lên mạng chuyện mẹ đánh con để mọi người xem. Những lời nói này khiến chị lo lắng, không biết phải ứng xử thế nào trước một đứa trẻ mới 10 tuổi.

Trong gia đình, người mẹ cho biết bố bé chủ yếu tập trung vào công việc kinh doanh nội thất, ít tham gia việc dạy con. Nhà còn có ông bà và hai em nhỏ. Chị khẳng định mình không đối xử thiên vị giữa các con, nhưng ông bà thường chiều cháu, đặc biệt ông nội không muốn mẹ lớn tiếng với trẻ. Mỗi khi mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, bé có thể khóc lớn để ông bà nghe thấy và can thiệp. Sau đó, ông bà thường trách mẹ không biết dạy con, chỉ biết quát mắng rồi lại dỗ dành cháu.

Ảnh minh hoạ (AI)

Người mẹ thừa nhận có lúc quá mệt mỏi, chỉ muốn mặc kệ con, nhưng lại không đành lòng vì nghĩ rằng nếu con có vấn đề thì bản thân cũng có phần trách nhiệm. Chị từng nghĩ đến việc thu hẳn iPad để con ngừng phụ thuộc vào thiết bị, song lại lo sợ những câu chuyện trẻ có hành vi tự làm đau bản thân khi không được đáp ứng mong muốn. Hai ngày sau cuộc tranh cãi, chị vẫn chưa hết sốc và cảm thấy bất lực trước cách cư xử của con.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến. Trong đó, câu thú nhận của người mẹ rằng trước đây chị thường đáp ứng gần như mọi yêu cầu của con nhận được sự chú ý đặc biệt.

Một đứa trẻ cần được yêu thương, nhưng cũng cần được dạy cách tôn trọng người khác

Nhiều người cho rằng, chỉ riêng câu thú nhận "Mình từng rất chiều con, hầu như con đòi hỏi điều gì đều đáp ứng 90%" là đủ để người đọc biết kết quả bà mẹ nhận được từ đứa con là như thế nào. Việc trẻ quen được đáp ứng mọi mong muốn có thể khiến các em dần xem những điều mình nhận được là hiển nhiên, khó chấp nhận khi người lớn đặt ra giới hạn.

Bên cạnh đó, vai trò của ông bà và sự thiếu thống nhất trong cách giáo dục giữa các thành viên. Khi mẹ muốn nghiêm khắc nhưng ông bà liên tục can thiệp, trách móc rồi dỗ dành cháu, trẻ có thể nhận ra rằng mình không cần phải tuân theo những giới hạn mẹ đặt ra. Bên cạnh đó, việc sử dụng iPad mà thiếu sự quản lý cũng được một số phụ huynh xem là yếu tố cần lưu tâm.

Tuy nhiên, cũng có những người chia sẻ trải nghiệm khác. Một bà mẹ cho biết con gái mình bắt đầu thay đổi tính cách từ khi bước vào giai đoạn đầu tuổi dậy thì. Sau nhiều lần hai mẹ con tranh cãi, chị chọn cách ôm con, trò chuyện và lắng nghe những điều khiến cả hai tổn thương. Thay vì liên tục thúc ép chuyện học hành, chị cố gắng để con chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian, đồng thời cùng con trao đổi về những lựa chọn và trách nhiệm trong tương lai.

Một số phụ huynh khác cho rằng cần thống nhất với trẻ về lịch sinh hoạt, thời gian sử dụng thiết bị và những nguyên tắc trong gia đình, thay vì chỉ nhắc nhở hoặc đe dọa mỗi khi con có hành vi không phù hợp.

Thực tế, từ câu chuyện này chưa thể kết luận nguyên nhân khiến cô bé thay đổi nằm hoàn toàn ở sự nuông chiều, việc sử dụng iPad hay cách ứng xử của ông bà. Những biểu hiện như sa sút học tập, dễ nổi nóng, chống đối và có lời nói gây tổn thương với mẹ cần được nhìn nhận trong tổng thể các mối quan hệ gia đình, tâm lý và những thay đổi ở trẻ khi lớn lên.

Điều đáng lưu ý là trong một gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống, nếu cha mẹ và ông bà không thống nhất những nguyên tắc cơ bản, trẻ rất dễ rơi vào tình trạng nhận được những thông điệp trái ngược. Mẹ yêu cầu giới hạn, ông bà lại xoa dịu và phủ nhận cách dạy của mẹ; lâu dần, việc thiết lập kỷ luật trở nên khó khăn hơn.

Câu chuyện cũng cho thấy đáp ứng gần như mọi mong muốn của con không đồng nghĩa với việc trẻ được trang bị đầy đủ kỹ năng tự chủ và trách nhiệm. Yêu thương không chỉ là cho con những gì con muốn, mà còn cần giúp con hiểu rằng mỗi lựa chọn đều có giới hạn và đi kèm trách nhiệm.

Với người mẹ trong câu chuyện, có lẽ điều cần thiết lúc này không phải là một cuộc đối đầu quyết liệt để giành lại quyền kiểm soát, mà là sự phối hợp của cả gia đình trong việc xây dựng những nguyên tắc rõ ràng, nhất quán. Đồng thời, chị cần tìm cách trò chuyện với con khi cả hai đã bình tĩnh, lắng nghe điều gì đang khiến bé khó chịu và tìm hiểu kỹ hơn về những thay đổi trong học tập, cảm xúc của con.

Đặc biệt, những lời đe dọa liên quan đến việc đăng thông tin lên mạng hay không muốn nghe mẹ nói cần được trao đổi nghiêm túc, nhưng không nên vội quy kết trẻ là hư hỏng. Nếu tình trạng căng thẳng, chống đối hoặc sa sút học tập kéo dài, gia đình có thể tìm đến chuyên gia tâm lý trẻ em để được đánh giá và hỗ trợ phù hợp.

Một đứa trẻ cần được yêu thương, nhưng cũng cần được dạy cách tôn trọng người khác, chấp nhận giới hạn và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Giữa chiều chuộng và nghiêm khắc, điều quan trọng không phải chọn một trong hai, mà là giúp con hiểu rằng tình yêu của cha mẹ luôn hiện diện, đồng thời những nguyên tắc trong gia đình cũng cần được tôn trọng.