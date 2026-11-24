Hưởng ứng ngày Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, trường Đại học Ngoại thương chơi lớn khi thực hiện hẳn một MV với sự tham gia của đông đảo sinh viên và nhiều gương mặt quen thuộc.

Ngày 24/11, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại thương chính thức giới thiệu MV "Văn hóa Việt", một sản phẩm nghệ thuật được đầu tư thực hiện với sự tham gia của đông đảo sinh viên và các câu lạc bộ nghệ thuật trong trường. Thay vì chỉ tổ chức những hoạt động hưởng ứng thông thường, tuổi trẻ Ngoại thương lựa chọn thực hiện hẳn một MV để kể câu chuyện về bản sắc dân tộc bằng âm nhạc, vũ đạo và hình ảnh.

MV "Văn hóa Việt" - trường Đại học Ngoại thương (Video: FTU)

Đáng chú ý, sản phẩm có sự xuất hiện của nhiều gương mặt sinh viên nổi bật như Lê Phương Nghi - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026, cựu sinh viên Lê Phương Quyên - Top 10 Miss World Vietnam và Vũ Minh Tiến - Nam vương Sinh viên Thanh lịch 2026. Sự góp mặt của các gương mặt trẻ đến từ cả hai miền Nam - Bắc cũng tạo nên sự kết nối trong cộng đồng sinh viên Ngoại thương.

Một trong những điểm nhấn của MV là bối cảnh ghi hình tại ba địa điểm mang dấu ấn văn hóa và giáo dục của Thủ đô, gồm Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội và Trường Đại học Ngoại thương.

MV được quay ở nhiều địa điểm khác nhau, từ chính khuôn viên Ngoại thương...

Đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

Và cả Bảo tàng Hà Nội

Sự kết hợp giữa không gian di sản, bảo tàng và môi trường đại học tạo nên những khung hình có sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Trong MV, các chất liệu văn hóa được thể hiện qua âm nhạc, trang phục, vũ đạo và hình ảnh, mang đến một cách tiếp cận trẻ trung nhưng vẫn đề cao những giá trị truyền thống.

Sản phẩm có sự tham gia của các câu lạc bộ thuộc Khối Biểu diễn của trường như Ban Nghệ thuật FYU, Dancing Club, Music Club, Guitar Club, Korean Discovery Club, MC & Fashion Club và Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc cách mạng. Mỗi nhóm mang đến một màu sắc nghệ thuật riêng, cùng góp phần tạo nên tổng thể đa dạng cho MV.

Tham gia vào MV là dàn nam thanh nữ tú của Ngoại thương, tiêu biểu có thể kể đến Vũ Minh Tiến (áo đỏ đứng giữa) - Nam vương Sinh viên Thanh lịch 2026

Lê Phương Nghi - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026, gương mặt đến từ Beauty & Charm tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại Thương ở TP.HCM

Hay Lê Phương Quyên - Top 10 Miss World Vietnam, cựu sinh viên cũng góp mặt

Không chỉ là sản phẩm nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, MV còn gửi gắm góc nhìn của thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Theo thông điệp được nhà trường chia sẻ, hội nhập với thế giới không có nghĩa là hòa tan bản sắc. Càng vươn xa, người trẻ càng cần hiểu, trân trọng và tự hào về những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Tình yêu quê hương, đất nước có thể bắt đầu từ những hành động cụ thể, từ việc tìm hiểu, gìn giữ đến chủ động sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.

Quá trình quay chụp được thực hiện chuyên nghiệp

MV kỳ vọng góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ, phát huy và đưa bản sắc Việt tỏa sáng trong hành trình hội nhập quốc tế

Bên cạnh MV, Trường Đại học Ngoại thương cũng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó có Không gian Văn hóa Diều lấy cảm hứng từ nghệ thuật diều sáo truyền thống làng Bá Dương Nội, kết hợp trưng bày các sản phẩm sáng tạo của sinh viên và hoạt động trải nghiệm làm diều cùng nghệ nhân. Tại Phân hiệu TP.HCM, sinh viên tham gia cuộc thi "Bản sắc Việt - Khát vọng Việt".

Thông qua những hoạt động này, tuổi trẻ Ngoại thương mong muốn đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống sinh viên, khuyến khích người trẻ tiếp nối và lan tỏa bản sắc Việt bằng tri thức, sự sáng tạo và tinh thần hội nhập.