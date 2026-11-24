Hơn hai thập kỷ sau vai diễn kinh điển duy nhất trên màn ảnh, Ông Phỉ Nhiên không chọn ánh hào quang showbiz mà rẽ hướng sang con đường học thuật bài bản và công tác tại một đơn vị khoa học trực thuộc chính quyền thành phố Bắc Kinh.

"Viên ngọc thô" chỉ đóng một vai đã thành huyền thoại màn ảnh

Nhắc đến hình tượng Tần Thủy Hoàng (Doanh Chính) thời niên thiếu trên màn ảnh Hoa ngữ, cái tên Ông Phỉ Nhiên (sinh năm 1987 tại Bắc Kinh) luôn được khán giả xếp vào hàng kinh điển.

Cuối những năm 1990, khi mới 12 tuổi, Ông Phỉ Nhiên được đạo diễn Trương Nghệ Mưu (giám chế) và đạo diễn Diêm Kiến Cương lựa chọn vào vai thiếu niên Doanh Chính trong bộ phim truyền hình lịch sử Tần Thủy Hoàng. Dù bộ phim phải đến năm 2007 mới chính thức lên sóng đài CCTV và thời lượng xuất hiện của nhân vật không nhiều, Ông Phỉ Nhiên vẫn lập tức tạo nên cơn sốt nhờ ngoại hình thư sinh nhưng ánh mắt sắc lạnh, toát lên khí chất cao ngạo, cô độc đúng chất bậc đế vương tương lai.

Thời điểm đó, nhiều nhà làm phim và khán giả đều kỳ vọng cậu bé họ Ông sẽ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và trở thành một ngôi sao sáng giá. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của số đông, Tần Thủy Hoàng lại là tác phẩm đầu tiên và cũng là duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Ông Phỉ Nhiên lúc nhỏ

Rời xa hào quang, chinh phục tấm bằng Thạc sĩ và trở thành cán bộ nghiên cứu

Sau khi hoàn thành cảnh quay, Ông Phỉ Nhiên dứt khoát khép lại cánh cửa làng giải trí để quay về tập trung toàn bộ thời gian cho việc học phổ thông. Quyết định rẽ hướng này đã mở ra một hành trình học vấn và sự nghiệp hoàn toàn khác biệt, kín tiếng nhưng vững chắc.

Rời phim trường, Ông Phỉ Nhiên thi đỗ và tốt nghiệp bậc Cử nhân tại Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh, một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm về khoa học, kỹ thuật tại Trung Quốc. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục học lên cao học và nhận bằng Thạc sĩ Quản lý công (MPA) tại Đại học Dân tộc Trung ương vào năm 2014.

Sau khi hoàn tất chương trình thạc sĩ, Ông Phỉ Nhiên thi tuyển vào khu vực công và trở thành cán bộ công tác tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh. Đây là đơn vị sự nghiệp khoa học đa ngành trực thuộc Chính quyền Nhân dân Thành phố Bắc Kinh, đảm nhiệm chức năng nghiên cứu ứng dụng, tư vấn chính sách và phổ cập khoa học công nghệ.

Những tấm hình hiếm hoi khi trưởng thành của Ông Phỉ Nhiên

Suốt hàng chục năm qua, mỗi khi nhắc lại vai diễn thiếu niên Doanh Chính, không ít khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi Ông Phỉ Nhiên không dấn thân vào giới giải trí để trở thành người nổi tiếng. Thế nhưng, nhìn vào bảng thành tích học tập và vị trí công tác hiện tại, có thể thấy sự "tiếc nuối" ấy hoàn toàn không cần thiết.

Không cần ánh đèn sân khấu hay danh xưng ngôi sao, Ông Phỉ Nhiên vẫn có một sự nghiệp vững vàng, đáng tự hào nhờ chính nền tảng tri thức và năng lực học vấn của mình.