Doãn Hải My visual tiểu thư ngọt ngào, phản ứng ra sao khi bị nói "Văn Hậu giàu mà vợ đi giày tã"?

Xuất hiện tại một cửa hàng chocolate nổi tiếng, mới đây, Doãn Hải My – nàng WAG đình đám, vợ tuyển thủ Đoàn Văn Hậu – tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc và gu thời trang đầy tinh tế của mình, nhận về nhiều sự chú ý. Diện một chiếc váy trắng dáng búp bê nhẹ nhàng, người đẹp sinh năm 2001 khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp, nuột nà – lợi thế hình thể từng giúp cô tỏa sáng từ những ngày còn thi Hoa hậu.

Không cần những chi tiết rườm rà hay phụ kiện cầu kỳ, Doãn Hải My vẫn nổi bật nhờ gương mặt thanh tú, làn da sáng mịn và mái tóc đen dài buông lơi nhẹ nhàng. Cách cô phối đồ tuy tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ trong trẻo, hiện đại, mang đúng chất tiểu thư Hà thành: thanh lịch, sang trọng mà không phô trương.

Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp hút mắt người xem

Tuy nhiên, điều bất ngờ lại đến từ đôi giày thể thao bà xã Đoàn Văn Hậu đang mang. Giữa loạt ảnh Doãn Hải My chỉn chu, thần thái tự nhiên, nhan sắc ngọt ngào, không ít cư dân mạng tinh mắt nhận ra: đôi giày của nàng WAG đã có dấu hiệu cũ kỹ, thậm chí là sờn nhẹ ở phần mũi. Những hình luận như "Giày nhàu quá trời mà vẫn diện?" hay "Nhà giàu mà đi đôi giày tã quá", "Văn Hậu giàu mà vợ đi giày cũ"... bắt đầu xuất hiện rải rác dưới những bức ảnh của Doãn Hải My.

Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến bênh vực cho rằng chính chi tiết này lại càng chứng minh sự chân thật và đời thường của bà xã Đoàn Văn Hậu. "Giàu nhưng không khoe, đồ cũ vẫn tốt thì vẫn dùng – đáng yêu mà!" – một fan nhận xét. Trước bình luận về đôi giày cũ, Doãn Hải My vẫn giữ thái độ im lặng trước những ý kiến tiêu cực, tinh thần né xa drama tiếp tục được cô nàng giữ vững.

Trước đó, việc Doãn Hải My dùng chiếc lược giá hơn 10.000 đồng cũng khiến dân tình bàn luận. Nhiều người dành lời khen cho tiểu thư Hà thành vì phong cách dùng đồ đơn giản mà tiện lợi ở đời thường, và lúc cần"lên đồ" sang chảnh cũng luôn khiến người ta trầm trồ. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, là tiểu thư lớn lên được bao bọc trong vật chất, khi đã làm vợ, làm mẹ, Doãn Hải My lại rèn được cách quản lý tài chính và chi tiêu hợp lý. Chẳng hạn như khi được Văn Hậu đưa đi mua sắm đồ hiệu xả stress, Doãn Hải My cũng chỉ chọn những món đồ thực sự cần thiết vì "xót cho cái ví của chồng". Dù món đồ nào cô nàng cũng ưng ý và nâng lên đặt xuống nhưng chốt lại, nàng WAG vẫn không mua sắm bừa bãi, từ chối những món ít tính năng và hay đã có đồ tương tự ở nhà.

Doãn Hải My ghi điểm bởi vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào

Từ trước đến nay, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn luôn được yêu mến bởi nhan sắc ngọt ngào, duyên dáng và đầy sức hút cùng cách cư xử thanh lịch, nhẹ nhàng, học thức. Với những tranh cãi không đáng bận tâm, Doãn Hải My thường chọn cách bỏ qua. Nhưng với những bình luận ác ý, tiêu cực nhắm vào Đoàn Văn Hậu, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 lại không ngần ngại đáp trả để bảo vệ ông xã, chứng minh tình yêu mà cô nàng dành cho người chồng nổi tiếng.

Visual cực hoà hợp của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khi ở cạnh nhau

Đời thường giản dị nhưng khi cần "lên đồ" sang chảnh, Doãn Hải My chẳng thua kém tiểu thư cành vàng lá ngọc nào