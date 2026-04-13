Doãn Hải My: Tiểu thư Hà thành không loè loẹt, ăn mặc tối giản mà đẹp vô đối

Gu thời trang của Doãn Hải My luôn được yêu thích nhờ sự sành điệu mà vẫn giữ được nét đơn giản, dễ ứng dụng. Ngay cả khi diện những set đồ basic, cô vẫn tạo được điểm nhấn riêng nhờ cách phối tinh tế, cao tay. Trong tủ đồ của Doãn Hải My, dễ nhận ra những outfit “cây trắng” xuất hiện khá thường xuyên. Loạt trang phục này thoạt nhìn đơn giản nhưng lần nào Hải My diện cũng đạt điểm 10 mặc đẹp, gây ấn tượng tuyệt đối với vẻ thanh lịch, hiện đại, nói không với nhàm chán và đơn điệu. Nàng WAG sinh năm 2001 thường mix match linh hoạt giữa các item như sơ mi, áo babydoll, quần short hay quần ống rộng, tạo cảm giác mới mẻ cho diện mạo đồng thời dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.