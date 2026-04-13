Nữ diễn viên từng nhận cát-xê 30 cây vàng, tuổi 54 sống chill trong biệt thự 3.000m² ở Bình Dương

Việt Trinh là một trong những minh tinh nổi bật của màn ảnh Việt thập niên 90, từng được xem là biểu tượng nhan sắc của một thời. Cô sinh năm 1972, quê Bình Phước, bắt đầu tham gia diễn xuất từ cuối những năm 1980 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Ở giai đoạn đỉnh cao, Việt Trinh thuộc nhóm diễn viên có cát-xê cao, từng nhận mức thù lao tương đương khoảng 30 cây vàng cho một bộ phim dạng video “mì ăn liền”. Dòng phim này thường quay trong thời gian ngắn, chỉ khoảng nửa tháng là hoàn thành, nên có thời điểm cô tham gia 2-3 phim mỗi tháng.

Ở tuổi 54, Việt Trinh giải nghệ đóng phim và chọn tận hưởng cuộc sống vui thú điền viên. Cô dành thời gian chăm sóc con trai, kinh doanh online, thiền định và "trồng rau nuôi cá" trong biệt thự nhà vườn rộng 3.000m² tại Bình Dương, tách biệt với nhịp sống ồn ào, hướng đến sự yên tĩnh và giản dị.

Mảnh đất rộng 3.000m² được Việt Trinh mua từ gần 20 năm trước, ban đầu chỉ dùng làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần. Thời gian đầu, cô xây một căn nhà cấp bốn đơn giản, tự trồng rau, nuôi gà vịt để có nguồn thực phẩm sạch, mọi thứ khá mộc mạc và chưa được thiết kế bài bản. Sau đó, nhờ sự góp ý của bạn bè, cô dần cải tạo và hoàn thiện lại không gian theo phong cách Nhật Bản. Các khu vực như phòng khách, phòng ngủ, bếp và phòng thờ được thiết kế theo hướng mở, sử dụng nhiều cửa kính để tận dụng ánh sáng và tạo tầm nhìn ra khu vườn thiền cùng cây ăn trái xung quanh.

Cô xây nhà trệt theo phong cách Nhật Bản, có vườn thiền và khu vườn trồng cây rộng rãi

Không gian bên trong gây ấn tượng với lối thiết kế hiện đại nhưng thiên về sự thư giãn, nhẹ nhàng. Ngôi nhà sử dụng nhiều mảng mở, kết hợp cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo tầm nhìn ra cây ăn trái xung quanh. Nhờ diện tích đất rộng, căn nhà lại được xây dạng tầng trệt nên việc sinh hoạt diễn ra vô cùng thoải mái, di chuyển thuận tiện và gần gũi với thiên nhiên.