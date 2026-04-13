Nữ chính Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Đã xinh lại ăn mặc đẹp, cả cõi mạng mê điêu đứng

Không chỉ gây chú ý khi phủ sóng dày đặc trên cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng, Lê Tam Triều Dâng - nữ chính bộ phim đang viral toàn cõi mạng
Vì Mẹ anh Phán Chia Tay
còn khiến khán giả "đứng hình" vài giây mỗi lần xuất hiện nhờ visual trong trẻo hiếm có. Ở tuổi 28, nữ diễn viên vẫn dễ dàng "cân" vai nữ sinh mà không hề gượng gạo, từ biểu cảm, ánh mắt đến thần thái đều mang đúng vibe thanh xuân nhẹ nhàng.
Điều đáng nói là phong cách đời thường của Triều Dâng cũng đi theo đúng tinh thần đó. Cô không cố gắng chạy theo những xu hướng quá nổi bật hay phô trương, mà chọn cho mình hướng đi an toàn nhưng hiệu quả: trẻ trung, nữ tính và dễ ứng dụng. Những item như áo baby tee, áo phông hay cardigan xuất hiện với tần suất dày đặc, tạo nên hình ảnh gần gũi nhưng vẫn có gu rõ rệt.
Có thể nói, style của Lê Tam Triều Dâng không phải kiểu gây ấn tượng ngay lập tức, nhưng lại có sức hút rất riêng - càng nhìn càng thấy hợp, càng xem càng thấy cuốn và rất dễ dàng để hội chị em cùng gu có thể tham khảo theo.