Nữ chính Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Đã xinh lại ăn mặc đẹp, cả cõi mạng mê điêu đứng

Không chỉ gây chú ý khi phủ sóng dày đặc trên cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng, Lê Tam Triều Dâng - nữ chính bộ phim đang viral toàn cõi mạng Vì Mẹ anh Phán Chia Tay còn khiến khán giả "đứng hình" vài giây mỗi lần xuất hiện nhờ visual trong trẻo hiếm có. Ở tuổi 28, nữ diễn viên vẫn dễ dàng "cân" vai nữ sinh mà không hề gượng gạo, từ biểu cảm, ánh mắt đến thần thái đều mang đúng vibe thanh xuân nhẹ nhàng.

Điều đáng nói là phong cách đời thường của Triều Dâng cũng đi theo đúng tinh thần đó. Cô không cố gắng chạy theo những xu hướng quá nổi bật hay phô trương, mà chọn cho mình hướng đi an toàn nhưng hiệu quả: trẻ trung, nữ tính và dễ ứng dụng. Những item như áo baby tee, áo phông hay cardigan xuất hiện với tần suất dày đặc, tạo nên hình ảnh gần gũi nhưng vẫn có gu rõ rệt.

Trong một bức ảnh đăng tải trên Instagram cá nhân, Lê Tam Triều Dâng ghi điểm với outfit vừa nổi bật vừa rất “nàng thơ”. Cô diện chiếc áo corset cổ yếm họa tiết kẻ đỏ bắt mắt từ nhà LSOUL, thiết kế ôm nhẹ giúp tôn vòng eo thon gọn mà vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính. Triều Dâng khéo léo mix cùng quần ống rộng để tổng thể trông cân đối và hiện đại hơn. Không cần thêm quá nhiều phụ kiện, chỉ với mái tóc buông tự nhiên và thần sắc tươi tắn, cô nàng đã đủ khiến outfit trở nên cuốn hút.

Nơi mua: LSOUL

Khi xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên lựa chọn mẫu váy trắng phối ren đính nơ cực tiểu thư, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất nổi bật. Đây cũng là thiết kế từng viral khi được Jisoo và Freen Sarocha diện, đủ thấy sức hút của kiểu váy này lớn đến đâu. Tuy nhiên, khi Triều Dâng mặc lên, tổng thể vẫn mang màu sắc rất riêng: mềm mại, trong trẻo và đúng chuẩn vibe mà cô theo đuổi.

Nơi mua: ONONMM

Khi xuống phố chụp ảnh, mỹ nhân 9x chọn cho mình công thức đơn giản nhưng vẫn rất xinh xắn: áo phông trắng kết hợp quần ống rộng thoải mái. Điểm nhấn nằm ở chiếc cardigan vàng bơ khoác ngoài, vừa bắt trend vừa giúp tổng thể trông nổi bật hơn mà không hề rối mắt. Cô còn tinh tế chọn kiểu tóc tết bím lệch một bên, tạo cảm giác trẻ trung, đáng yêu.

Nơi mua: Rubies

Trong bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi mới, nữ diễn viên sang trọng trong thiết kế corset lụa màu đỏ nổi bật. Phom dáng ôm nhẹ giúp tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế, trong khi chất liệu lụa mềm mại mang lại cảm giác thanh lịch, không hề phô trương. Cô khéo léo phối cùng chân váy be đồng chất liệu để cân bằng tổng thể, tạo nên một outfit vừa nổi bật vừa hài hòa, đúng chuẩn sang xịn nhưng vẫn giữ được nét nhẹ nhàng đặc trưng.

Nơi mua tương tự: Áo - Chân váy

Khi cần năng động hơn, Lê Tam Triều Dâng lựa chọn combo quen thuộc là áo babytee đen kết hợp quần jeans ống rộng. Set đồ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc tôn dáng, vừa gọn gàng lại vẫn giữ được nét trẻ trung. Cô khéo léo phối thêm mũ lưỡi trai để tổng thể trông cá tính hơn, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng.

Nơi mua tương tự: Áo - Quần

Có thể nói, style của Lê Tam Triều Dâng không phải kiểu gây ấn tượng ngay lập tức, nhưng lại có sức hút rất riêng - càng nhìn càng thấy hợp, càng xem càng thấy cuốn và rất dễ dàng để hội chị em cùng gu có thể tham khảo theo.