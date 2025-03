Doãn Hải My tiết lộ ảnh thực tế tại biệt thự đẳng cấp của Đoàn Văn Hậu, Đức Chinh đề xuất sắm thêm bộ karaoke

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu đã tổng kết tháng 2/2025 bằng một vài bức ảnh kỉ niệm, trong đó có sự xuất hiện của Văn Hậu và bé Lúa - con trai đầu lòng của cặp đôi. Ngoài những khoảnh khắc hò hẹn vui vẻ hay thư giãn ăn bánh uống trà, Doãn Hải My còn gây chú ý với hình ảnh check-in tại một công trình đang xây dựng. Nhiều người đồn đoán đây chính là căn biệt thự đẳng cấp của vợ chồng Văn Hậu - Hải My hiện đang trong quá trình thi công và dự kiến hoàn thiện vào giữa năm nay.

Trước đó, trên trang cá nhân, Đoàn Văn Huậ cũng đã tung ra bản thiết kế 3D về căn biệt thự của gia đình sắp tới. Được biết cặp đôi đình đám làng bóng đá xây dựng một căn biệt thự sang trọng, rộng rãi tại khu đô thị Ocean Park, gần nơi đóng quân của CLB mà Văn Hậu đang khoác áo. Doãn Hải My cũng thường xuyên check-in ở khu vực này.

Doãn Hải My hé lộ hình ảnh về căn biệt thự đang trong quá trình thi công?

Doãn Hải My thường xuyên qua lại để giám sát quá trình thi công biệt thự

Theo bản thiết kế, biệt thự của Văn Hậu và Hải My có 4 tầng, theo phong cách hiện đại và tông màu kem ấm, rộng 90m2. Văn Hậu dự kiến sẽ mời bạn bè ăn tân gia vào giữa năm nay. Khi thông tin về căn biệt thự được tiết lộ, người bạn thân của Văn Hậu - tiền đạo Hà Đức Chinh còn đề xuất vợ chồng Hậu - My sắm thêm một bộ karaoke để thêm công cụ giải trí mỗi lần hội bạn thân tụ tập.

Năm ngoái, vợ chồng Văn Hậu - Hải My đã rao bán căn hộ chung cư cao cấp mà cả hai đang sinh sống ở Mỹ Đình với giá khoảng 9 tỷ đồng. Điều này để chuẩn bị cho việc gia đình nhỏ của cặp đôi sẽ chính thức chuyển về sống trong căn biệt thự bề thế, mới toanh với đầy đủ tiện nghi, đẳng cấp.

Thiết kế của căn biệt thự đẳng cấp sắp hoàn thiện của Văn Hậu và Hải My