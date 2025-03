Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp hẹn hò cùng Văn Hậu, nhan sắc khác hẳn lúc ở nhà làm mẹ bỉm chăm con

Đêm 1/3, tiểu thư Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh thư giãn bên ly cà phê, hẹn hò cùng người thương. Nàng WAG diện bộ váy trắng trẻ trung, phần chân váy ngắn năng động giúp khoe khéo đôi chân dài cực phẩm, thẳng tắp, không tì vết khiến người ta mê mẩn. Doãn Hải My nở nụ cười tươi tắn, gương mặt xinh đẹp, thần thái rạng rỡ. Hậu sinh con đầu lòng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chứng minh phong độ nhan sắc ổn định, ngọt ngào xứng danh "bạch nguyệt quang" làng bóng đá.

Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp tựa "bạch nguyệt quang"

Đôi chân dài cực phẩm của bà xã Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My yêu thích phối áo len với chân váy ngắn khoe chân dài cực phẩm

Với lợi thế ngoại hình cuốn hút, đặc biệt là đôi chân dài nuột nà, bà xã Đoàn Văn Hậu thường yêu thích kết hợp chân váy ngắn với áo len dài tay, vừa khoe chân đẹp vừa mang lại vẻ thời thượng, trendy. Trang phục của cô nàng phù hợp với những buổi cà phê hò hẹn thư giãn.

Phong cách này có phần khác biệt so với khoảnh khắc Doãn Hải My ở nhà, làm một bà mẹ bỉm sữa chăm con. Bà xã Đoàn Văn Hậu đeo kính, mái tóc buông xoã tự do không tạo kiểu cầu kì. Doãn Hải My chỉ mặc áo len ngắn tay đơn giản, quần dài rộng thoải mái vận động. Ra ngoài, Hải My là tiểu thư sang chảnh, thời thượng thì khi ở trong tổ ấm cùng Văn Hậu, cô nàng đơn giản mang dáng vẻ của một người vợ, người mẹ dịu dàng, khéo léo dỗ dành nhóc tỳ Minh Đăng với bữa ăn dinh dưỡng.