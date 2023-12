Doãn Hải My thừa nhận từng thử trò chuyện và gặp gỡ Văn Hậu trước khi cả 2 có mối quan hệ khác, nhưng không phải là người thứ ba

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu nên duyên vợ chồng sau hơn 3 năm quen nhau. Cả hai đã có màn cầu hôn lãng mạn, một đám cưới được quan tâm thời gian qua. Hiện tại, Hậu - My đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son rất hạnh phúc.

Thế nhưng drama ập đến khi trong 1 clip phỏng vấn mới nhất, Đoàn Văn Hậu có nhắc đến bối cảnh mà cả hai làm quen và gặp mặt làm dấy lên nghi vấn Hậu và My tìm hiểu nhau khi cả 2 vẫn trong 1 mối quan hệ khác. Cụ thể, Văn Hậu sau lần gặp Hải My ở tiệc sinh nhật của 1 người bạn đã cảm thấy ấn tượng (9/2019), trong lúc vẫn còn quen với bạn gái cũ Hoàng Oanh Ốc, Hậu vẫn nhắn tin "Hello em" với Hải My. Khoảng thời gian sau đó, cả Hậu và My không tiếp tục tiến triển mà cả hai tập trung vào mối quan hệ đang có của mình. Nhờ duyên số, Hậu đã trở thành chồng của My ở hiện tại.

Cũng chính từ việc này, trong quá khứ, Hải My cũng từng bị đặt nghi vấn là người thứ 3, từng lên tiếng giải thích và mọi việc đã lắng xuống. Sau 3 năm, một lần nữa khi đối mặt với nghi vấn, mới đây, Doãn Hải My đã có phản hồi chính thức về vấn đề này.

"Từ lần đầu tiên làm quen cho tới lúc trong giai đoạn thử trò chuyện và gặp gỡ nhau (sau đó ngừng và cả 2 có những mối quan hệ riêng) rồi tới lúc trò chuyện lại với nhau vào 1 năm sau, và cho tới bây giờ khi đã cưới nhau - chưa bao giờ My và Hậu đang trong mối quan hệ, mà là đã độc thân rồi thì mới làm quen/trò chuyện lại với đối phương.

My nghĩ mình cần làm rõ để tránh những hiểu lầm không đáng có và mong là có thể dừng những làn sóng tiêu cực suốt hơn 3 năm nay" , vợ Đoàn Văn Hậu cũng bày tỏ mong muốn mọi đồn đoán không chính xác này có thể dừng lại.

Doãn Hải My đính chính

Có lẽ, trong chặng đường yêu nhau đến khi kết hôn, Văn Hậu và Hải My đã gặp không ít ý kiến trái chiều về chuyện tình cảm. Và trong câu chuyện làm người thứ 3 này, những phát ngôn của Doãn Hải My trước lúc mới công khai yêu Đoàn Văn Hậu (năm 2021) hot trở lại: " My may mắn được nuôi dạy trong một gia đình tử tế, được giáo dục bởi những ngôi trường và giáo viên tốt.

Bản thân My là người có học thức và có sự tự trọng. My tự tin nói rằng mình chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ hạ thấp mình làm một việc như vậy".

Văn Hậu và Hải My công khai yêu nhau vào tháng 8/2022 sau bao hint hẹn hò

Gần 3 năm yêu nhau, Văn Hậu cầu hôn thành công vào tháng 9/2023

Lễ ăn hỏi ngày 11/11 vừa qua. (Ảnh: Linh Le Chi)