Doãn Hải My lúc ở nhà với khi ra đường: Thần thái quá khác biệt, sexy thế này bảo sao Văn Hậu mê!

Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) là cô dâu chiếm trọn spotlight tháng 11 vì nhan sắc khi lên xe hoa quá đỉnh. Sau khi về chung nhà cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My tiếp tục khiến dân tình chú ý vì nhan sắc thăng hạng, được nhận xét là "có tương phu thê" với Hậu. Loạt clip cũ của Hải My cũng bất ngờ viral trở lại. Một trong số đó là khoảnh khắc khi ở nhà của người đẹp.

Netizen nhận ra, Hải My cũng rất đam mê "biến hình". Loạt clip khoe mặt mộc và khi lên đồ của Doãn Hải My trước khi thành cô dâu là một minh chứng.

Netizen được phen ngắm nhan sắc của vợ Văn Hậu khi ở nhà thì giản dị có phần hơi xuề xoà nhưng vẫn xinh. Còn lúc lên đồ, thần thái đúng là khác biệt. Loạt bình luận "Quá slay, quá sexy rồi chị My ơi", "Đẹp thế này bảo sao Văn Hậu không mê", Mặc đồ ngủ thôi cũng dễ thương nữa"... tràn ngập bên dưới mỗi clip.

Cận cảnh mặt mộc của Doãn Hải My, style ở nhà dễ thương. Netizen thậm chí còn "phát hờn" với chiếc eo thon của vợ Văn Hậu

Clip "biến hình" khi ở nhà và ra đường của Doãn Hải My hot trở lại

Doãn Hải My sexy thế này bảo sao Văn Hậu không mê

Sau khi lên xe hoa về nhà chồng, có thể thấy Doãn Hải My cũng theo đuổi phong thái nhã nhặn hơn, thần thái dịu dàng chuẩn vợ hiền dâu đảm!