Doãn Hải My khoe thành quả can thiệp thẩm mỹ, cùng Văn Hậu rèn luyện trong phòng gym, một chi tiết khiến fan chạnh lòng

Thời gian gần đây, một trong những nàng WAG nổi tiếng và hot nhất làng bóng đá Việt hiện tại - Doãn Hải My - đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi chia sẻ chuyện can thiệp thẩm mỹ trước thềm tết nguyên đán. Sau 3 tuần tác động lên đôi môi, mới đây, bà xã Đoàn Văn Hậu tung hình ảnh selfie với bờ môi xinh, màu sắc tươi tắn và căng mọng khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa. Vốn có tiếng xinh đẹp, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, Doãn Hải My sau khi trở thành "mẹ bỉm sữa" ngày càng nhuận sắc, mỗi lần xuất hiện đều khiến dân mạng trầm trồ.

Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp hậu can thiệp thẩm mỹ

Không chỉ chăm chỉ khoe hình ảnh xinh đẹp, Doãn Hải My còn nhận về nhiều thiện cảm từ dân mạng với cách cô nàng đồng hành và bảo vệ ông xã - cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Chẳng hạn như qua bức ảnh mà Hải My đăng tải ngày 8/1, nàng WAG đã cùng Văn Hậu rèn luyện trong phòng gym, đồng hành và cổ vũ anh vượt qua khó khăn vì chấn thương dai dẳng.

Bức ảnh Văn Hậu và Hải My diện áo đôi, cùng tập ở phòng gym còn vô tình tiết lộ tình hình hiện tại của anh chàng. Theo đó, Đoàn Văn Hậu vẫn phải đeo nẹp cố định chân trái bởi trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cầu thủ quê Thái Bình đã trải qua 1 cuộc phẫu thuật chấn thương.

Hình ảnh Văn Hậu với chiếc chân đeo nẹp không khỏi khiến người hâm mộ của anh buồn bã, lo lắng. Đoàn Văn Hậu bị chấn thương điểm bám gân gót chân Achilles. Anh đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, sang Singapore chữa trị, sang Hàn Quốc tập phục hồi rồi lại trở về Việt Nam. Nhưng hiện tại Văn Hậu vẫn chưa xác định thời gian hồi phục hoàn toàn và có thể trở lại với sự nghiệp sân cỏ.

Văn Hậu và bà xã Hải My cùng rèn luyện trong phòng gym. Chân đeo nẹp của cầu thủ sinh năm 1999 khiến fan không khỏi lo lắng

Hơn 1 năm trước, vào tháng 11/2023, Văn Hậu xuất hiện với một chân đeo nẹp sau ca phẫu thuật chấn thương, trở về quê làm đám cưới với Doãn Hải My. Đến nay, khi cả hai đã đón 2 cái tết đầm ấm bên nhau, Văn Hậu vẫn đeo nẹp và bên cạnh anh, luôn có bà xã Doãn Hải My đồng hành, cùng nhau đối mặt với những khó khăn do chấn thương mang lại.

Không chỉ giữ tinh thần lạc quan và luôn động viên Văn Hậu cố gắng, Doãn Hải My còn sẵn sàng đứng ra bảo vệ chồng trước những câu hỏi tiêu cực từ cộng đồng mạng như "Văn Hậu giải nghệ rồi à". Hải My khẳng định chồng cô vẫn đang từng ngày nỗ lực, tập luyện không bỏ 1 ngày nào, mong ngày trở lại.

Là cầu thủ nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ, ở hữu bảng thành tích đồ sộ với loạt huy chương vàng, hậu vệ xuất sắc nhất, trụ cột của ĐT Việt Nam, Văn Hậu hiện tại không ra sân nhưng vẫn luôn được nhắc đến trong nỗi nhớ của người hâm mộ.