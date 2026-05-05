Doãn Hải My khoe eo thon, nhan sắc "mẹ bỉm" mặn mà, vóc dáng nuột nà hơn thời con gái

Sau khi chính thức gia nhập hội "mẹ bỉm sữa", nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu không những không hề giảm sút phong độ nhan sắc mà còn khiến công chúng trầm trồ bởi visual ngày càng thăng hạng và phong cách thời trang đa dạng.

Kể từ khi chào đón thiên thần nhỏ - bé Lúa (Đoàn Minh Đăng) chào đời, bà xã Đoàn Văn Hậu luôn xuất hiện với diện mạo tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Những đường nét thanh tú trên gương mặt của Top 10 Hoa hậu Việt Nam dường như thêm phần mặn mà, đằm thắm. Dù trong những khoảnh khắc đời thường hay khi xuất hiện tại các sự kiện gia đình, cô vẫn giữ được làn da mịn màng và nụ cười rạng rỡ "thương hiệu".

Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp trong tiệc sinh nhật con trai cưng Minh Đăng

Visual mẹ bỉm ngày càng nhuận sắc khiến netizen trầm trồ

Gu thời trang của Doãn Hải My sau khi sinh con là sự kết hợp tinh tế giữa tính ứng dụng và tính thẩm mỹ, vừa ngọt ngào, nữ tính mà vẫn năng động, quyến rũ. Cô nàng ưu tiên những gam màu pastel như xanh trời, trắng hay kem. Những thiết kế váy xòe hay áo thắt nơ điệu đà giúp cô giữ vững hình ảnh "nàng thơ" trong lòng người hâm mộ.

Không bó buộc trong một phong cách, Doãn Hải My cũng rất ưa chuộng những bộ đồ thun ôm sát body. Đây là lựa chọn thông minh giúp cô khoe trọn vòng eo thon gọn và vóc dáng chuẩn chỉnh - thành quả của quá trình chăm sóc bản thân kỹ lưỡng sau sinh.

Doãn Hải My mặc đồ bó sát, khoe vóc dáng nuột nà

Bà xã Đoàn Văn Hậu gây sốt với phong cách sexy

Có thể thấy, bí quyết giúp Doãn Hải My duy trì sức hút chính là sự tự tin và niềm hạnh phúc viên mãn bên tổ ấm nhỏ. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên con trai, tạo nên hình ảnh một người mẹ hiện đại: vừa khéo léo chăm con, vừa biết cách yêu thương và chăm sóc bản thân mình.

Với phong độ hiện tại, Doãn Hải My xứng đáng là một trong những "mẹ bỉm" hot nhất làng bóng đá Việt, luôn dẫn đầu các xu hướng lifestyle và làm đẹp được fan bóng đá quan tâm.