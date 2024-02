Doãn Hải My "kèm chặt" Văn Hậu ở những bữa tiệc tất niên, lộ dấu hiệu mặt "phá nét" trong ảnh đời thường không có filter

Những ngày giáp tết Nguyên đán 2024 là dịp của những buổi tiệc tất niên linh đình. Người người nhà nhà ở khắp mọi miền Tổ quốc đều tranh thủ tụ họp cùng nhau ăn uống, nâng ly tổng kết một năm sắp qua và cùng chào đón năm mới đầy hi vọng tươi sáng đang tới. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu là khách mời quen thuộc góp mặt tại nhiều cuộc tất niên và anh luôn có sự đồng hành của vợ mới cưới Doãn Hải My.

Trong một bữa tiệc gần đây, Doãn Hải My vẫn chiếm vị trí ghế ngồi bên cạnh Văn Hậu, "kèm chặt" chàng cầu thủ trong những cuộc vui. Qua camera thường, diện mạo Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 không khỏi gây chú ý. Dân mạng dễ dàng nhận ra Doãn Hải My đang có những thay đổi về ngoại hình so với thời gian trước đám cưới với Văn Hậu.

Nàng WAG nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp nay cũng đã để lộ dấu hiệu "mặt phá nét". Đây là hiện tượng người ta thường thấy ở phụ nữ trong thời gian có tin vui. Doãn Hải My tăng cân thấy rõ, khuôn mặt người đẹp trở nên đầy đặn hơn, vóc dáng cũng không còn được thon thả mà phải thường xuyên diện đồ che vòng hai. Đặt cạnh những hình ảnh đã được chỉnh sửa nhờ sự hỗ trợ của fliter, có thể thấy nhan sắc đời thường của Doãn Hải My đã có chút thay đổi.

Văn Hậu và Hải My đã kết hôn vào tháng 11/2023 sau ba năm hẹn hò. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc và khen ngợi từ cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài xứng lứa vừa đôi. Trong thời gian từ khi chuẩn bị cho đám cưới đến ba tháng sau khi về chung một nhà, cặp vợ chồng son luôn dính nghi vấn có tin vui bởi hàng loạt những dấu hiệu dễ nhận thấy.