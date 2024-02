Hé lộ không gian ngập tràn sắc xuân của gia đình mới cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Doãn Hải My mang Tết về nhà với những cành tuyết mai cực xinhMới đây hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã khoe không khí tết ngập tràn tại căn hộ riêng. Theo đó Văn Hậu và Hải My đã sắm được một cây đào hoa nở rộ để ngoài ban công. Hậu vệ của đội tuyển Việt Nam còn treo lá cờ tổ quốc bay phấp phới bên ngoài. Đúng là thấy đào là thấy tết, không khí tết đã tràn vào nhà Văn Hậu - Hải My rồi.

View nhìn ra cực đẹp từ nhà Đoàn Văn Hậu

Trong khi đó phía trong nhà nàng WAG Doãn Hải My rất chu đáo sắm sửa đủ loại hoa để trang trí cho tổ ấm với chàng hậu vệ sinh năm 1999. Trong dịp cuối năm này, cô đã gia nhập “đại hội cành củi khô” tuyết mai từ sớm, đều đặn cập nhật tình hình hoa nở với mọi người.

Doãn Hải My mang Tết về nhà với những cành tuyết mai cực xinh

Ngoài ra top 10 hoa hậu Việt Nam còn cắm nhiều loại hoa mùa đông khác như thanh liễu, cúc họa mi cùng với hoa hồng.

Doãn Hải My khoe tài cắm hoa

Bên trong căn hộ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Cặp đôi vừa tổ chức lễ cưới vào tháng 11/2023, đây cũng là tết đầu tiên Văn Hậu và Hải My đón tết với tổ ấm nhỏ của mình. Cũng vì vậy cặp đôi rất chăm chút, làm đẹp cho không gian nhà trở nên ấm cúng.