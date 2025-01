Đỗ Thị Hà, Phương Anh khoe dáng với áo dài Tết

Hoa hậu Khánh Vân chọn áo dài cổ tròn với tông màu đỏ nổi bật khi đi chợ xuân.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện áo dài trắng họa tiết đi chợ Xuân những ngày cận Tết. Cô mặc áo dài lụa, kiểu dáng suông, tông màu nền nã.Hoa hậu Việt Nam 2020 để tóc thẳng tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng. Cô tranh thủ đi chợ mua hoa, sắm đồ đạc để về trang trí Tết. Người đẹp cho biết cô thích trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa trong những dịp cuối năm để quây quần bên bạn bè.Như mọi năm, Đỗ Thị Hà về quê ở Thanh Hóa để đón Tết cùng gia đình. Bận rộn quanh năm, người đẹp tâm niệm cuối năm là lúc để tề tựu bên gia đình, vì vậy cô tiết giảm công việc, thu xếp về quê sớm.Á hậu Phương Anh , Ngọc Thảo diện áo dài chụp ảnh những ngày cuối năm. Hai người đẹp chọn ga metro đầu tiên của TPHCM để thực hiện bộ ảnh Tết. Đây là địa điểm hot, được nhiều bạn trẻ chọn để chụp ảnh áo dài Tết những ngày cuối năm.Á hậu Phương Anh ưa chuộng áo dài dáng suông, gam màu pastel nhẹ nhàng. Cô phối cùng phụ kiện giày bệt, kẹp tóc mang phong cách vintage.Á hậu Trịnh Thùy Linh chọn áo dài tông màu hồng pastel dịu dàng. Cô khéo léo phối cùng túi xách, dép bệt cùng tông màu. Người đẹp Thanh Hóa được khen khéo léo chọn áo dài tôn số đo ba vòng chuẩn.Á hậu Thanh Tú và chị gái - Á hậu Trà My - chọn áo dài lụa gam màu đối lập khi đi dạo phố những ngày cận Tết.Hai người đẹp hội ngộ hội chị em thân thiết như Hoa hậu Ngọc Hân, người đẹp Tố Như, Lan Hương trong ngày cuối năm. Phong cách áo dài dáng suông thoải mái, giấu dáng được nhiều người đẹp ưa chuộng trong mùa Tết 2025.Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang chọn áo dài cách điệu kiểu cổ yếm độc đáo, khoe vai trần khi xuống phố ngày cuối năm.Á hậu Huyền My mặc áo dài xanh in họa tiết, phối lông vũ ở tay khi đi chụp ảnh cuối năm cùng bạn bè.Á hậu Hoàng Thùy nền nã với áo dài, khăn đóng đính kim sa cầu kỳ.Hoa hậu H'Hen Niê khoe sắc với áo dài ở hội chợ xuân.