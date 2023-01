Thanh Tú hội ngộ chị gái là Á hậu Hoàn vũ Ngô Trà My trong ngày mùng 2 Tết. Sau nhiều năm ăn Tết ở quê chồng, năm nay Trà My đón năm mới ở Hà Nội cùng gia đình nên hai chị em cô có nhiều thời gian bên nhau hơn. Thanh Tú và Trà My khiến khán giả ngưỡng mộ khi đều có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc