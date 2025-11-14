Đổ nước nóng vào bồn rửa bát: Hành động đáng lẽ phải BỊ CẤM, rất tiếc nhiều người vẫn làm

Trong sinh hoạt hàng ngày, có nhiều thói quen nhỏ tưởng vô hại nhưng thực ra lại tiềm ẩn rủi ro. Điển hình là việc nhiều gia đình thường đổ nước nóng hoặc nước sôi trực tiếp vào bồn rửa bát nhằm loại bỏ dầu mỡ và thức ăn thừa. Thói quen này dù mang lại cảm giác tiện lợi khi sử dụng nhưng có thể gây ra nhiều vấn đề "nan giải" cho gia chủ.

Đổ nước nóng hoặc nước sôi trực tiếp vào bồn rửa bát là 1 thói quen sai lầm

1. Ảnh hưởng đến tuổi thọ đường ống

Hầu hết bồn rửa bát được nối với hệ thống đường ống bằng nhựa PVC hoặc các loại nhựa chịu nhiệt khác. Dù một số loại nhựa có khả năng chịu nhiệt, nhưng việc đổ nước nóng, đặc biệt là nước sôi, liên tục sẽ làm vật liệu bị giòn, giảm độ bền theo thời gian. Khi đó, đường ống dễ hỏng, bạn sẽ phải sửa chữa hoặc thay mới, vừa tốn kém vừa mất công sức.

2. Nguy cơ nứt, vỡ hoặc biến dạng đường ống

Một số loại ống nhựa, đặc biệt là PVC thông dụng, chỉ chịu được nhiệt độ khoảng 60°C. Khi nước quá nóng được đổ trực tiếp vào bồn, đường ống có thể bị biến dạng hoặc nứt vỡ. Hậu quả là nước rò rỉ ra bếp, gây hư hỏng vật dụng xung quanh và thậm chí ảnh hưởng đến kết cấu sàn nhà.

3. Dầu mỡ vẫn có thể gây tắc nếu xử lý sai

Nhiều người lầm tưởng rằng việc đổ nước nóng hoặc nước sôi vào bồn rửa bát có thể "rửa trôi" hoàn toàn dầu mỡ thừa. Thực tế, dầu mỡ sẽ đông cứng khi nguội, và khi chảy xuống ống thoát, chúng vẫn dễ bám vào thành ống. Theo thời gian, lớp dầu mỡ tích tụ ngày càng dày, làm hẹp đường ống và gây tắc nghẽn. Hậu quả là nước rửa bát chảy chậm, có thể kèm theo mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực bồn rửa và sinh hoạt hằng ngày trong nhà.

Những cách an toàn để hạn chế dầu mỡ làm tắc đường ống

1. Vệ sinh sơ bát đĩa trước khi rửa

Trước khi rửa, hãy loại bỏ thức ăn thừa vào thùng rác và dùng giấy hoặc khăn lau sơ qua phần dầu mỡ. Cách này giúp giảm lượng chất bẩn trực tiếp vào bồn và đường ống, hạn chế nguy cơ tắc.

2. Sử dụng dung dịch thông cống định kỳ

Nếu thấy nước chảy chậm hoặc xuất hiện mùi hôi, bạn có thể dùng các sản phẩm tẩy rửa, thông cống chuyên dụng. Lưu ý cần đeo găng tay, khẩu trang và làm theo hướng dẫn an toàn để bảo vệ sức khỏe.

3. Tránh đổ nước sôi trực tiếp

Thay vì đổ nước sôi trực tiếp vào bồn rửa, bạn có thể hòa loãng với nước thường hoặc chỉ dùng nước ấm vừa đủ để rửa bát. Cách này vừa làm sạch hiệu quả, vừa không gây hại cho đường ống.

Thói quen đổ nước nóng/nước sôi trực tiếp vào bồn rửa bát có thể gây hư hỏng đường ống và không loại bỏ hoàn toàn dầu mỡ. Bằng cách làm sạch sơ đồ ăn thừa, sử dụng nước ấm hợp lý và định kỳ thông cống, bạn vừa bảo vệ được hệ thống ống nước, vừa giữ bếp luôn sạch sẽ và an toàn.

