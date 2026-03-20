DKT Mekong mang kiến thức sức khỏe sinh sản hiện đại đến phụ nữ Sơn Đồng

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Hội Nam Y Việt Nam, Tạp chí Sức Khỏe Việt cùng chính quyền địa phương, thu hút đông đảo phụ nữ trong xã tham gia tìm hiểu và trao đổi về các vấn đề sức khỏe thiết thực.

Chương trình mở đầu bằng các tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, tôn vinh vai trò của phụ nữ trong gia đình cũng như xã hội. Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức đã trao tặng những bó hoa tươi thắm và gửi lời tri ân sâu sắc đến Văn phòng DKT Mekong – đơn vị đã có nhiều thập kỷ đồng hành với phụ nữ Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng cao.

Đại diện nhận hoa tri ân, bà Nguyễn Thị Kim Oanh,Quản lý Chương trình & Quan hệ Đối tác Khu vực (Regional Program & Partnership Manager) của DKT Mekong, chia sẻ niềm vinh dự khi được đồng hành với các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng. Những ghi nhận từ địa phương cũng chính là động lực để DKT Mekong tiếp tục bền bỉ trên hành trình nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ Việt Nam.

Tiếp nối chương trình, Bác sĩ Ngô Thị Thu Yến đã có những chia sẻ về chăm sóc sức khỏe sinh sản từ góc nhìn chuyên môn. Với cách truyền đạt gần gũi, bác sĩ cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt về vai trò của các phương pháp tránh thai hiện đại.

Theo Bác sĩ Yến, việc chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản giúp phụ nữ bảo vệ cơ thể và tự tin hơn trong việc hoạch định cuộc sống. Hiện nay, viên uống tránh thai kết hợp là một trong những giải pháp được lựa chọn phổ biến nhờ tính an toàn và hiệu quả cao. Đây cũng là lĩnh vực thế mạnh của DKT Mekong với các sản phẩm đã được nhiều phụ nữ tin dùng.

Việc sử dụng viên uống tránh thai kết hợp mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Trước hết là khả năng điều hòa nội tiết, giúp ổn định chu kỳ kinh nguyệt và giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Bên cạnh đó, phương pháp này còn góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý như ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung hay u xơ tử cung.

Ngoài khía cạnh y học, viên uống tránh thai kết hợp còn giúp phụ nữ chủ động lựa chọn thời điểm sinh con, từ đó có thể cân bằng tốt hơn giữa công việc, gia đình và những kế hoạch cá nhân trong cuộc sống.

Sau phần chia sẻ chuyên môn, hoạt động "Giải ô chữ khoa học" mang đến một điểm nhấn tương tác thú vị cho chương trình. Từng ô chữ dần được lật mở với các từ khóa quen thuộc như "AN TOÀN", "SỨC KHỎE". Cùng với đó, những phần quà thiết thực từ nhà tài trợ DKT Mekong được trao tận tay các chị em, góp phần làm cho trải nghiệm thêm trọn vẹn và ý nghĩa.

Bằng cách lồng ghép kiến thức vào trải nghiệm tương tác, các thông tin khoa học vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận và dễ ghi nhớ. Quan trọng hơn, hoạt động này còn góp phần kết nối chuyên gia, tổ chức và cộng đồng địa phương, giúp các thông điệp về chăm sóc sức khỏe sinh sản được lan tỏa một cách tự nhiên và bền vững.

Chương trình tại xã Sơn Đồng một lần nữa cho thấy cam kết của DKT Mekong trong việc nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản đối với cộng đồng. Thông qua các hoạt động giáo dục, DKT Mekong mong muốn giúp phụ nữ thêm tự tin trong việc chăm sóc sức khỏe của chính mình, từ đó góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh và hạnh phúc.

Với sứ mệnh cung cấp các giải pháp an toàn, hiệu quả và chi phí hợp lý trong kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn, DKT Mekong không chỉ tập trung vào việc cung cấp sản phẩm mà còn chú trọng các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Từ những chương trình cộng đồng như tại Sơn Đồng, DKT Mekong tiếp tục từng bước mở rộng các sáng kiến truyền thông và giáo dục sức khỏe, góp phần thúc đẩy một cộng đồng khỏe mạnh và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản.