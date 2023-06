Diva xứ Hàn thừa nhận tham ô, bị nghi ngờ liên quan đến CEO quỵt tiền Lee Seung Gi

Theo TV Daily, nữ ca sĩ Lee Sun Hee đã thừa nhận tham ô tiền công quỹ của công ty One Entertainment. Theo đó, diva này dùng tiền công ty để cải tạo 1 căn hộ ở Seoul (Hàn Quốc) vào năm 2014. Chi phí cải tạo ước tính vượt 10 triệu won (181 triệu đồng).

Căn hộ này không hề được sử dụng làm studio hay phòng tập cho Lee Sun Hee và các ca sĩ khác. Chính vì vậy, cảnh sát đang tiến hành điều tra về cáo buộc tham ô của Lee Sun Hee, nghi ngờ căn hộ này là nhà riêng của nữ ca sĩ.

Từ tháng trước, nữ ca sĩ đình đám đã trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài 12 tiếng tại Phòng Điều tra Tội phạm Nghiêm trọng, Trụ sở Điều tra Quốc gia của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia.

Diva xứ Hàn đã thừa nhận cáo buộc tham ô

Dispatch cũng tiết lộ rằng One Entertainment có hợp tác với Hook Enteratainment - công ty quản lý từng quỵt lương của Lee Seung Gi. Theo hợp đồng, Hook Entertainment sẽ trả cho One Entertainment 50 triệu won (907 triệu đồng) mỗi tháng, là chi phí tư vấn và đào tạo thanh nhạc. Hồ sơ kế toán tại One Entertainment cho thấy tổng số tiền công ty nhận được là 4,3 tỷ won (78 tỷ đồng). Tuy nhiên sau đó, phần lớn số tiền này sau đó được chuyển đến cho CEO Kwon Jin Young của Hook Entertainment. Những báo cáo này làm dấy lên nghi ngờ Lee Sun Hee và Kwon Jin Young đã thành lập 1 liên minh kinh tế.

Theo Dispatch, Lee Sun Hee cũng thuê cha mẹ của CEO Kwon Jin Young làm nhân viên của One Entertainment, trả cho họ mức lương hàng tháng từ 3-4 triệu won (54-72 triệu đồng). Việc này kéo dài từ năm 2013 đến 2021, tổng số tiền Lee Sun Hee chi trả là 520 triệu won (9,4 tỷ đồng). Ngoài ra, diva xứ Hàn còn bị cáo buộc sử dụng công quỹ để trả phí bảo hiểm ung thư cho cha của Kwon Jin Young.

Cuộc điều tra của Phòng Điều tra Tội phạm Nghiêm trọng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia nhằm mục đích làm sáng tỏ những mối liên hệ này và các hoạt động tham ô tiềm ẩn. Hiện tại, công chúng đang rất thất vọng trước những cáo buộc tham ô của diva sinh năm 1964.

Lee Sun Hee bị nghi ngờ thành lập liên minh kinh tế với CEO Kwon Jin Young - người quỵt lương Lee Seung Gi suốt 18 năm

Nguồn: TV Daily, Dispatch