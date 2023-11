Diva Hồng Nhung lại nhận ý kiến trái chiều khi gác chân lên bảng viết tên hit của Mỹ Tâm!

Trong số các "chị đại" tiền bối tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, có lẽ diva Hồng Nhung là cái tên tạo nhiều luồng tranh cãi trái chiều nhất tính đến thời điểm hiện tại. Đầu tiên, phát ngôn đùa vui của cô về việc bản thân bị chấm điểm đối diện nhiều luồng quan điểm cho rằng cô đã tự tin có phần thái quá. Tiếp đến, tiết mục "chào sân" Fly Me To The Moon của cô Bống thậm chí còn vấp nhiều tranh cãi hơn về cách hát tiếng Anh cũng như vì nghi vấn "cả nể" từ 3 cố vấn khiến điểm số Hồng Nhung nhận về cao chót vót.

Đến tập 3 vừa lên sóng tối 11/11, netizen lại tiếp tục dấy lên tranh luận. Cụ thể lúc này 5 "chị đẹp" được giao nhiệm vụ đội trưởng cho vòng Công diễn 1 gồm: diva Hồng Nhung, diva Mỹ Linh, Thu Phương, Lệ Quyên, Trang Pháp & Đoan Trang.

Đáng nói, sau khi được xướng tên ở vị trí đội trưởng cho vòng công diễn 1, Hồng Nhung khiến khán giả bất ngờ khi tiến lên vị trí các đội trưởng xong... nằm dài trên ghế, đưa 2 chân gác thẳng lên bảng tên bài hát Nếu Anh Đi. Ca khúc Nếu Anh Đi là sáng tác của Khắc Hưng dành cho Mỹ Tâm, nằm trong album Tâm 9. Ca khúc sẽ được thể hiện bởi team Hồng Nhung trong vòng công diễn 1. Team Hồng Nhung trong vòng công diễn 1 sẽ có thêm Ninh Dương Lan Ngọc và Lynk Lee.

Netizen có những bình luận khác nhau cho hành động này. Một số cho rằng đó là hành động tự nhiên, thể hiện sự thoải mái của diva Hồng Nhung khi ở cùng với các đồng nghiệp đàn em thân thiết. Các ý kiến này cho rằng đây chỉ là cách cô Bống tạo sự thoải mái sau một set quay 30 tiết mục rất dài nên không có gì đáng để "ném đá". Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng dù thoải mái nhưng khi đã lên truyền hình, diva Hồng Nhung vẫn nên có những sự tiết chế, nhất là sau khi liên tục có những luồng ý kiến trái chiều.

- Ngày xưa Hồng Nhung là biểu tượng về 1 nghệ sĩ vừa có thanh sắc, vừa ứng xử khéo léo. Lúc nào chị nói chuyện mọi người cũng trầm trồ khen vì vô cùng chừng mực. Không thừa không thiếu.

- Thấy chị giỡn thôi mà, mọi người làm gì căng quá vậy? Lúc này quay cũng mệt mỏi lắm luôn rồi ấy.

- Thấy khác hẳn 1 trời 1 vực với cô Mỹ Linh luôn ấy. Hi vọng chị tiết chế lại.