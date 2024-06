Chiều ngày 11/6, Diva Trần Thu Hà (Hà Trần) đã tổ chức họp báo giới thiệu live concert kỷ niệm 30 năm ca hát mang tên Thiên hà tinh khôi. Tại đây, nữ Diva cũng thẳng thắn chia sẻ về những ồn ào xoay quanh 2 đàn em là Tùng Dương và Trấn Thành.

Diva Hà Trần trong họp báo

3 cái tên gây xôn xao thời gian qua

Trước đó, Tùng Dương có xuất hiện tại một chương trình âm nhạc và có dịp trình diễn ca khúc Sau lời từ khước, đoạn clip được anh đăng tải lại trên trang cá nhân. Bất ngờ thay khi ở phía dưới phần bình luận, Diva Hà Trần bỗng để lại 2 chữ: "no shame" (không biết xấu hổ), đồng thời tag hẳn tài khoản Facebook cá nhân của Trấn Thành (đây là tài khoản nam MC chỉ dùng cho các mối quan hệ thân thiết). Việc Hà Trần tag Trấn Thành trong bài đăng của Tùng Dương đã gây ra một vài hiểu lầm.

Sau khi đọc bình luận của Hà Trần tag Trấn Thành, Tùng Dương cũng có phản hồi: "Bận quá giờ mới đọc kỹ còm của chị Hà, 2 lần trước 2 chương trình Thăng Long Show muốn Tùng Dương hát bài này nhưng em đều nói phải xin ý kiến tác giả thì mới hát. Và lần này V. cũng yêu cầu hát và đã hỏi ý kiến tác giả cũng như đóng tác quyền đầy đủ. Bên ekip Phan Mạnh Quỳnh đã ok chứ cũng không bao giờ hát mà không xin phép. Thật ra với 1 bài hát mà đã có ít nhất 5,7 version nhiều đồng nghiệp đã cover rồi thì chắc cũng không cần phải suy nghĩ và còm nặng nề thế đâu nhỉ? Mỗi 1 version mang 1 màu sắc khác nhau cho tác phẩm, càng đông càng vui có gì đâu sao chị Hà lại nặng lời như thế?...".

Lùm xùm xảy ra bởi 1 dòng bình luận của Hà Trần

Hà Trần trước đó cũng đã từng cover Sau lời từ khước, việc cô chỉ nói đúng 2 chữ "no shame" và Tùng Dương đáp trả lại đã khiến ai nấy đều bất ngờ, cho rằng cô đang có ý nặng lời với việc Tùng Dương hát cover. Nữ Diva cũng chia sẻ về vấn đề này trong buổi họp báo của mình.

Hà Trần chia sẻ về lùm xùm "no shame"

Cô chia sẻ mình không bình luận về Tùng Dương mà chỉ nhắc tới Trấn Thành: "Cái chữ 'no shame' nếu hiểu ra thì có nghĩa là 'không phải thẹn, không ngượng' và tôi có nói đến Trấn Thành. Thực ra, đây là cái đùa của mấy chị em, người ta sẽ không đùa như thế nếu không thân nhau. Còn nếu định mang ý nghĩa chê thì trong tiếng Anh người ta hay dùng là 'shame on you hoặc shameless (không biết xấu hổ)' chứ không ai nói là 'no shame' cả".

Diva Hà Trần giải thích về ồn ào vừa qua

Sau đó, Hà Trần giải thích rằng có lẽ Tùng Dương đã bị hiểu lầm câu nói của mình: "Không phải hiểu lầm mà hiểu quá sai và một số bộ phận khán giả cũng đưa đẩy câu chuyện đấy theo 1 hướng không tích cực. Tôi có 2 con người: 1 với gia đình và 1 với âm nhạc nên cũng không năng nổ, lão luyện và ngại va chạm trong những chuyện trên MXH. Câu chuyện xảy ra khi cả ekip đang tá hoả về liveshow cũng như những sự chuẩn bị này. Đến khi bạn bè, người thân có đưa cho tôi đọc 1 vài bài báo thì tôi mới biết chuyện này.

Tôi có gọi, nhắn tin cho Tùng Dương nhưng Dương chưa phản hồi, có lẽ Dương cũng đang bận với việc riêng của Dương. Hai chị em chưa có nói chuyện lại với nhau sau việc đó. Còn về việc hiểu lầm này thì tôi cũng rất lấy làm tiếc, nếu có cái gì mà nó gây ảnh hưởng đến Trấn Thành thì tôi cũng cảm thấy rất tiếc về điều này. Tôi và chị Thanh Lam, Tùng Dương là 3 người bạn chơi rất thân thiết, họ cũng là những người nghệ sĩ rất đặc biệt nên tôi cũng trân trọng, yêu quý họ về tài năng. Tôi không có vấn đề gì về chuyện này cả, rồi 2 chị em cũng sẽ nói chuyện với nhau thôi".

Nữ Diva là cháu ruột của nhạc sĩ Trần Tiến

Nhạc sĩ Hoài Sa

NTK Lý Quí Khánh

Trung Quân

Hoàng Dũng

Orange

https://kenh14.vn/diva-ha-tran-noi-ve-on-ao-no-shame-nhan-tin-cho-tung-duong-nhung-khong-thay-tra-loi-cam-thay-tiec-vi-tran-thanh-bi-keo-vao-20240611172655422.chn