Diva Hà Trần là 1 trong 4 diva của nền âm nhạc Việt Nam, là “em út” xếp sau Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh. Tuy nhiên, về tư duy âm nhạc và mức độ sáng tạo trong các thể nghiệm âm nhạc độc đáo, Hà Trần được đánh giá cao nhất trong bộ tứ diva, thậm chí từng được gọi là “Bjork của Việt Nam”. Gần đây, sau khi có màn hóa thân xuất sắc thành Phượng Hoàng Lửa trong The Masked Singer, tên tuổi của Hà Trần được biết đến rộng rãi hơn, đặc biệt với đối tượng khán giả trẻ.

Không phủ nhận tài năng, thành tựu và sự cống hiến mà diva Hà Trần dành cho nền âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, cô cũng không ít lần vạ miệng vì tính cách quá thẳng thắn, không kiêng dè ai.

Ầm ĩ những ngày qua: Hà Trần nhận xét thẳng thắn Tùng Dương hay cà khịa Trấn Thành?

Gần đây nhất Tùng Dương đã xuất hiện tại một chương trình âm nhạc và có dịp trình diễn ca khúc Sau Lời Từ Khước, đoạn clip được anh đăng tải lại trên trang cá nhân. Bất ngờ thay khi ở phía dưới phần bình luận, diva Hà Trần bỗng để lại 2 chữ: "no shame" (không biết xấu hổ), tag hẳn tài khoản Facebook cá nhân của Trấn Thành, đây là tài khoản nam MC chỉ dùng cho các mối quan hệ thân thiết. Việc Hà Trần tag Trấn Thành trong bài đăng của Tùng Dương đã gây ra một vài hiểu lầm.

Sau khi đọc bình luận của Hà Trần tag Trấn Thành, Tùng Dương cũng có phản hồi: "Bận quá giờ mới đọc kỹ còm của chị Hà, 2 lần trước 2 chương trình Thăng Long Show muốn Tùng Dương hát bài này nhưng em đều nói phải xin ý kiến tác giả thì mới hát. Và lần này V. cũng yêu cầu hát và đã hỏi ý kiến tác giả cũng như đóng tác quyền đầy đủ. Bên ekip Phan Mạnh Quỳnh đã ok chứ cũng không bao giờ hát mà không xin phép. Thật ra với 1 bài hát mà đã có ít nhất 5,7 version nhiều đồng nghiệp đã cover rồi thì chắc cũng không cần phải suy nghĩ và còm nặng nề thế đâu nhỉ? Mỗi 1 version mang 1 màu sắc khác nhau cho tác phẩm, càng đông càng vui có gì đâu sao chị Hà lại nặng lời như thế?..."

Hà Trần trước đó cũng đã từng cover Sau Lời Từ Khước, việc cô chỉ nói đúng 2 chữ “no shame" và Tùng Dương đáp trả lại đã khiến ai nấy đều bất ngờ, cho rằng cô đang có ý nặng lời với việc Tùng Dương hát cover.

Từ "no shame" hiểu theo nghĩa thông thường có nghĩa là "không biết xấu hổ". Tuy nhiên, theo một số khán giả, "no shame" còn có 1 cách hiểu khác, nghĩa là không hối hận khi làm việc gì đó. Khán giả lý giải, có thể Hà Trần chỉ muốn khen Tùng Dương, còn việc tag tên Trấn Thành là để nam MC vào nghe và học hỏi thêm vì cô nhiều lần khẳng định nam MC dù mê hát nhưng hát mãi vẫn không được. Là do Tùng Dương và cư dân mạng “overthinking” hay Hà Trần thực sự có hàm ý mỉa mai đồng nghiệp từng hát chung không biết bao nhiêu lần?

Hà Trần từng gọi thẳng Thu Phương là ngôi sao hát vũ trường

Hồi năm 2015, show diễn The Master of Symphony nổi lên như một hiện tượng, đặc biệt là tiết mục của 5 giọng ca Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh - Hà Trần và Thu Phương. Thời điểm đó (và đến tận lúc này), truyền thông cũng chỉ xác nhận chính thức có 4 diva của làng nhạc Việt, cái tên diva thứ 5 luôn là chủ đề gây tranh cãi. Rất nhiều cái tên đã được gọi để ngồi vào vị trí diva thứ 5 nhưng mãi mãi vẫn chưa có 1 quyết định chính thức: Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, Nguyên Thảo, Thu Phương, Mỹ Tâm,...

Trở lại với The Master of Symphony, năm đó một netizen đã tỏ ra không hài lòng khi nghe Hà Trần trả lời phỏng vấn chỉ nhắc tên Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh mà không đề cập gì đến Thu Phương khi nói về chương trình. Người này cho rằng Thu Phương tuy không thể so giọng hát, kỹ thuật nhưng độ từng trải, da diết, tình cảm khi hát thì hơn hẳn bộ tứ diva. Đáp lời thành viên này, Hà Trần cho biết việc cô chỉ nhắc đến bộ ba Lam – Nhung – Linh vì cả ba là thế hệ đi trước cô, còn Thu Phương tuy lớn tuổi hơn nhưng nổi cùng thời với cô và Bằng Kiều, Phương Thanh, Lam Trường.

Hà Trần từng tuyên bố Thu Phương chỉ là ngôi sao hát vũ trường, chưa phải diva

Hà Trần cho rằng khi bộ ba Lam – Nhung – Linh thành vedette trên các sân khấu lớn ở Hà Nội thì Thu Phương vẫn chỉ là ngôi sao hát vũ trường, chưa phải diva. “Khán giả yêu mến mỗi giọng hát khác nhau, có chọn lựa, ưu ái riêng của họ nhưng không vì đứng hát chung mà thay đổi lịch sử âm nhạc được” – Hà Trần không ngại khẳng định Thu Phương không phải diva thời điểm đó. Hà Trần cho biết thêm, năm 2003, Thu Phương sang Mỹ, không hoạt động tại Việt Nam và sau đó 1 năm, Hà Trần cũng sang Mỹ. Và thời điểm này, co cho biết Việt Nam đã thừa nhận có 4 diva rồi.

Khẩu chiến với Phương Thanh vì… Tuấn Hưng

Cũng tiếp tục vào năm 2015, Hà Trần có lần “khẩu chiến” với Phương Thanh vì… Tuấn Hưng. Cụ thể, thời điểm đó Tuấn Hưng đã gặp scandal không hề nhỏ khi văng tục, chửi bới chương trình Bài Hát Yêu Thích với nguyên do: hình ảnh của anh được thiết kế trên vé bé hơn hẳn so với những ca sĩ trẻ khác, làm anh cảm thấy không được tôn trọng. Anh còn tag thẳng trực tiếp nhạc sĩ Huy Tuấn vào khiến chính diva Mỹ Linh cũng phải lên tiếng gọi nam ca sĩ là “vô văn hóa”.

Phương Thanh viết một tâm thư khá dài để an ủi và khuyên bảo Tuấn Hưng. Những dòng chia sẻ này của Phương Thanh sau đó đã được nhiều trang tin trích dẫn thành bài, và được một người bạn chung của Phương Thanh và Hà Trần chia sẻ lại trên trang cá nhân.

Màn "khẩu chiến" tưng bừng giữa Hà Trần và Phương Thanh.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Hà Trần không công khai thể hiện thái độ bức xúc của mình sau khi đọc được "tâm thư" của Phương Thanh. Nữ ca sĩ viết: "Chị nói hay nhưng phải rồi, chị ngon hơn thì gửi thẳng tin nhắn này cho thằng em Trong nghề hỏi số phone đâu khó? Tâm thư lên cộng đồng là có yếu tố khán giả rồi. Không cần ồn ào cho những việc nhỏ, Hưng nó đang bận, stress nên phản ứng thái hóa. Không ai được phép giáo điều dạy dỗ ai cả. Làm em làm chị, chân thành thì cứ inbox!".

Trước sự bức xúc của Hà Trần, Phương Thanh đã lập tức đáp trả: "Hà Trần à, chị không như em nghĩ đâu. Hưng đã điện thoại ngay sau khi đọc bài viết của chị. Ở đây không ai dạy dỗ Hưng mà chị chia sẻ tình cảm. Em và mọi người gọi là tâm thư. Nhưng với chị nó không phải!".

https://kenh14.vn/nu-diva-khong-ngan-ai-ca-khia-tu-tran-thanh-den-tung-duong-khau-chien-voi-phuong-thanh-goi-thang-thu-phuong-la-ca-si-vu-truong-20240607172027809.chn