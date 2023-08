Diva châu Á Trần Tuệ Lâm: Bí mật đằng sau tài năng và thời trang xa xỉ

Được trao danh hiệu “diva của châu Á” nghe có vẻ rất ấn tượng, nhưng Trần Tuệ Lâm (Kelly Chen) chắc chắn đã giành được những danh hiệu cao hơn thế nữa.

Là một siêu sao Cantopop được yêu mến, người đã bán được hơn 20 triệu bản album, Tuệ Lâm là nữ diễn viên ngôi sao trong các tác phẩm kinh điển vượt thời gian như Vô gian đạo và Hoàng hậu và các chiến binh. Ngoài ra, cô còn được giới thiệu với tư cách là một anh hùng địa phương và là biểu tượng toàn diện của Hồng Kông, Trung Quốc.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của cô vượt ra ngoài màn ảnh và kỷ lục. Phong cách thời trang hoàn hảo của Tuệ Lâm - đặc biệt là khi nói đến túi xách - đã trở thành một phần không thể tách rời trong bản sắc của cô.

Việc cô sở hữu bộ sưu tập túi đặc sắc đã thu hút sự chú ý rất lớn của công chúng. Mới đây, Tuệ Lâm đã nhận được lời mời từ Swire Properties để giới thiệu bộ sưu tập túi xách của cô trong triển lãm “Bags: Inside Out”. Được tổ chức bởi Bảo tàng Victoria và Albert (V&A) ở London, Anh. Triển lãm tôn vinh ý nghĩa lịch sử, sự phù hợp về văn hóa và sức hấp dẫn lâu dài của những chiếc túi mang tính biểu tượng nhất thế giới.

Điểm nổi bật bao gồm những tác phẩm đáng chú ý như Túi Fendi Baguette của Carrie Bradshaw từ Sex and the City, “Lady Dior” của Công nương Diana và túi Hermès Kelly và Gucci Jackie, lần lượt để vinh danh các biểu tượng phong cách vượt thời gian Grace Kelly và Jackie Kennedy.

Trần Tuệ Lâm được mời chia sẻ 13 tác phẩm từ bộ sưu tập của cô cùng với những người tham gia triển lãm này, tại điểm dừng chân cuối cùng của triển lãm ở trung tâm thương mại Pacific Place của Hồng Kông, nơi triển lãm vừa kết thúc trong tháng 7 vừa qua.

“Tôi thấy rất có ý nghĩa khi chia sẻ những câu chuyện đằng sau bộ sưu tập của mình với người hâm mộ và công chúng,” Tuệ Lâm nói với Style khi thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền.

“Từ chiếc ba lô bằng vải và da của Ralph Lauren mà tôi đã sử dụng trong lần xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh trong video ca nhạc 'So Close, Yet So Far' của Jacky Cheung, cho đến chiếc túi xách Prada xuất hiện trong video ca nhạc 'Unconditional Love' mới ra mắt gần đây của tôi, chúng đều được trưng bày trong triển lãm.

Tất cả đều là những kỷ niệm và trải nghiệm quý giá đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của tôi” - cô nói. “Mỗi chiếc túi xách là một kỷ lục của tôi trong những giai đoạn khác nhau, vì vậy mỗi chiếc túi tượng trưng cho những kỷ niệm khác nhau”.

Nữ ca sĩ mê túi xách từ lâu. Cô thích thú nhớ lại đã nhận được món đồ thiết kế đầu tiên của mình, một chiếc túi Chanel, như một món quà tốt nghiệp từ cha mẹ cô khi hoàn thành đại học.

Cô nói thêm: “Nó giống như một sự đại diện cho cha mẹ tôi chứng kiến quá trình chuyển đổi của tôi từ một sinh viên thành một người trưởng thành đã đi làm và tôi nghĩ đó là một chiếc túi xách rất quý giá và tiêu biểu”.

Ngoài những nỗ lực về thời trang, Trần Tuệ Lâm còn bận rộn với nhiều hoạt động khác. Gần đây, cô đã xuất hiện trong một chiến dịch toàn quốc cho Tổng cục Du lịch Hồng Kông cùng với Aaron Kwok và Sammi Cheng, đã tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện và chiếm vị trí trung tâm tại Lễ hội hóa trang Harbor Chill miễn phí vào đầu tháng này.

Ngoài những chương trình biểu diễn trên sân khấu, Tuệ Lâm tiếp tục phát hành các sản phẩm âm nhạc. Với danh sách đĩa nhạc ấn tượng gồm hơn 30 album, cô đã giới thiệu một loạt video âm nhạc mới, bao gồm “Pride of Romance”, “Unconditional Love” và “Knowledge of Love” trong năm nay, đã thu hút từ 100.000 đến nửa triệu lượt xem mỗi video YouTube trong vòng vài tháng sau khi phát hành.

Mặc dù Tuệ Lâm đã nhận được các bài hát trước khi đại dịch bùng phát, nhưng quá trình thu âm đã bị trì hoãn đáng kể do tác động của nó, mọi công việc phải dừng lại.

“Điều đó cho phép tôi có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị các bài hát mới và tôi có thể chọn những bài hát yêu thích của mình để biểu diễn, từ những bài hát buồn theo phong cách Hàn Quốc cho đến những bài hát lạc quan với những rung cảm. Tôi cũng bỏ nhiều công sức vào việc sản xuất MV, với hy vọng mang đến điều gì đó mới mẻ cho khán giả”, cô nói.

Khi được hỏi về tác động của Covid-19 mà cô đã trải qua, Tuệ Lâm mô tả nó như một con dao hai lưỡi. “Trong thời kỳ đại dịch, làm việc tại nhà cho phép tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tuy nhiên, sau đại dịch, tôi lại càng phải làm việc chăm chỉ hơn để bắt kịp tiến độ công việc”- cô nói.

Thời gian dành cho gia đình có tầm quan trọng rất lớn đối với cô. Là một người mẹ tận tụy, cô có hai con trai với người chồng doanh nhân Alex Lau. Cặp đôi kết hôn vào năm 2008 và có Chace, được sinh sau đó một năm, và Riley, sinh năm 2012. Mặc dù Tuệ Lâm thường giữ kín thông tin riêng tư về cuộc sống gia đình, nhưng rõ ràng cô là một người mẹ rất quan tâm và yêu thương con cái.

Ngoài những nỗ lực trong nghệ thuật, những cống hiến cho từ thiện của Tuệ Lâm luôn được xem là mẫu mực. Trở lại năm 2002, cô thành lập Quỹ Giáo dục Trẻ em Kelly Chen, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ và cung cấp tài chính cho học sinh từ các gia đình có thu nhập thấp.

Tháng 4 vừa qua, cô tổ chức một buổi bán quần áo cũ từ thiện với các mặt hàng từ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci x Adidas, Chanel, Prada và Valentino. Cô nói: “Mọi người đều rất ủng hộ sự kiện này và quần áo gần như đã bán hết sạch chỉ trong vài ngày. Hoạt động này của cô nhằm mục đích giúp các học sinh trang trải các chi phí như học phí, sách giáo khoa và các hoạt động ngoại khóa. “Tôi hy vọng các quỹ có thể giúp đỡ những gia đình này”.

Sự lạc quan và nhiệt tình giúp đỡ người khác của Tuệ Lâm cũng được thể hiện rõ trong tình yêu của cô dành cho thành phố quê hương của mình. Với tư cách là đại sứ cho chiến dịch “Xin chào, Hồng Kông” của Tổng cục Du lịch Hồng Kông, Tuệ Lâm truyền đạt những lời khuyên có giá trị cho du khách đến thăm thành phố.

“Tất nhiên, chúng tôi phải đến cha chaan tengs [quán cà phê kiểu Hồng Kông] để thưởng thức ẩm thực kiểu Hồng Kông, xem các buổi hòa nhạc địa phương và đi mua sắm”- cô hào hứng chia sẻ, đồng thời cho biết thêm “Hồng Kông thuận tiện cho các hoạt động mua sắm, ăn uống và giải trí khác nhau”.

Là một biểu tượng từ những năm 1990, Trần Tuệ Lâm, 51 tuổi, sẽ tiếp tục làm hài lòng người hâm mộ - cả quốc tế và địa phương - trong thời gian tới. “Tôi sẽ phát hành thêm nhiều bài hát mới và hy vọng có thể sớm biểu diễn cho mọi người tại các buổi hòa nhạc” - cô hứa hẹn.

Trần Tuệ Lâm sinh năm 1972, là diva hàng đầu Hong Kong trong thập niên 1990-2000. Năm 1996, cô phát hành album tiếng Quan Thoại đầu tiên I Don't Think So và đã bán ra được hơn 150.000 bản. Sự nghiệp của cô ngày càng thăng hoa khi cho ra mắt hàng loạt album sau đó như Wind Flower Snow, Insight...

Cô cũng từng là ngôi sao nữ có thu nhập cao nhất tại Hong Kong. Nổi tiếng với vai trò ca sĩ trong hơn 20 năm qua nên ít ai biết Trần Tuệ Lâm cũng sở hữu khả năng hội họa đáng nể. Cô sở hữu tấm bằng nghệ thuật đồ họa tại trường thiết kế Parsons, Mỹ.