Dispatch “khui” cặp đôi bất ngờ: Mỹ nhân Apink hẹn hò nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Kpop hơn 9 tuổi!

Ngày 23/4, tờ Dispatch đưa tin nữ idol Yoon Bomi (Apink) và nhà sản xuất Rado (Black Eyed Pilseung) đang hẹn hò. Theo Dispatch, cặp sao đã gặp gỡ, làm việc chung với nhau vào năm 2016 khi Apink phát hành album Pink Revolution. Ca khúc chủ đề One Only trong album được Black Eyed Pilseung viết lời, sáng tác và phối khí chính là cầu nối cho tình cảm của 2 nghệ sĩ.

Đến tháng 4/2017, cả 2 bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc và kín đáo. Kể từ khi hẹn hò, Bomi trở thành nàng thơ của Rado. Theo Dispatch, Bomi và Rado đã âm thầm ủng hộ sự nghiệp, đồng hành bên đối phương với tư cách nhạc sĩ và ca sĩ trong 8 năm qua. Trợ lý của 2 nghệ sĩ chia sẻ với Dispatch: "Rado là cố vấn, người đồng hành đáng tin cậy nhất của Yoon Bomi. Họ đã hứa hẹn đến chuyện tương lai".

Dispatch cho biết Yoon Bomi (Apink) và nhà sản xuất Rado đã hẹn hò 8 năm. Cả 2 đã tính đến chuyện tương lai

Yoon Bomi sinh năm 1993. Cô vào showbiz trong vai trò thành viên đảm nhận vai trò rap và nhảy chính của nhóm Apink vào năm 2011. Ngoài ca hát, Yoon Bomi còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô từng tham gia các phim như Reply 1997, Cuộc Đời Đầu Tiên, Xin Đừng Gặp Anh Ấy và mới nhất là Nữ Hoàng Nước Mắt (vai nữ thư ký Na, trợ thủ thân cận của nữ chính Hong Haein do Kim Ji Won đóng).

Yoon Bomi là nữ idol đa tài và có nhan sắc quyến rũ ở showbiz Hàn

Rado sinh năm 1984, là nhà sản xuất của Hi-Up Entertainment, từng viết nhiều bản hit như Fancy, TT, Cheer Up của TWICE, Gotta Go của Chungha hay I'm So Sick của Apink... Anh hơn người bạn gái đình đám 9 tuổi.

Rado là nhà sản xuất âm nhạc từng hợp tác với nhiều nhóm nữ và nghệ sĩ nổi tiếng Kpop

Nguồn: Dispatch