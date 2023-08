Dispatch bất ngờ đăng ảnh có BTS và loạt sao Hàn check-in Hồ Gươm Hà Nội

Trưa 8/8, Dispatch bất ngờ đăng tải hình ảnh Hồ Gươm, Hà Nội cùng dòng mô tả "Where To Next" - D’Festa. Cộng đồng fan Kpop lại được phen tò mò khi loạt sao hàng đầu có mặt trong poster của Dispatch. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của BTS, TWICE, SEVENTEEN, TXT, NCT, Nu'est,... Đều là những nhóm nhạc có fandom cực đông đảo tại Việt Nam, tiết lộ này khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Dispatch bất ngờ đăng tải hình ảnh Hồ Gươm, Hà Nội cùng dòng mô tả “Where To Next" - D’Festa, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của BTS, TWICE, SEVENTEEN, TXT, NCT, Nu'est,...

Thời gian qua, Việt Nam là điểm đến ưa thích của nhiều sao Hàn. Không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng, các đại nhạc hội Kpop như SEEN Festival, đặc biệt là show BLACKPINK tại Hà Nội như một tín hiệu đáng mừng, mở ra cơ hội cho các fan Việt được xem thần tượng biểu diễn ngay tại quê hương.



Poster của Dispatch khiến dân tình phấn khích, không khỏi tò mò về sự kiện sắp diễn ra. Trước đó, có nhiều tin đồn hé lộ thành viên BTS đến Việt Nam. Mới đây nhất, HYBE còn công bố tour diễn Follow của SEVENTEEN sẽ có chặng Đông Nam Á. Dù chưa có nhiều thông tin về sự kiện này, nhưng nếu D'Festa với dàn line-up đỉnh cao như trên đổ bộ về Hà Nội chắc chắn sẽ phá đảo làng nhạc.

Những thông tin xoay quanh các thành viên BTS về Việt Nam

SEVENTEEN tổ chức tour Đông Nam Á càng khiến fan kì vọng

Tìm hiểu thêm, D'Festa từng được tổ chức tại Hàn năm 2022 với concert thực tế ảo. Rất có khả năng sự kiện lần này của Dispatch tại Việt Nam sẽ chính là triển lãm với mô hình như trên.