Dịp 12/12, người Việt mua xe máy online nhiều gấp 23 lần ngày thường trên một sàn TMĐT

Theo báo cáo tổng kết từ Shopee, có một số mặt hàng được người tiêu dùng trong nước đặt biệt quan tâm trong dịp mua sắm lớn cuối cùng trong năm – ngày 12/12. Trên Shopee Mall, các mặt hàng như sách điện tử (e-book), trang phục truyền thống, set quà tặng, các loại áo ấm và xe máy ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng đơn hàng bán ra.

Cụ thể, ngành hàng xe máy chứng kiến lượng đơn cao cấp 23 lần ngày thường, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng khi người Việt ngày càng tự tin mua các sản phẩm giá trị lớn, cồng kềnh trên sàn TMĐT. Trong khi đó, các tựa e-book chính hãng do nhà sách và các nhà xuất bản phân phối ghi nhận mức tăng đến 42 lần so với ngày thường.

Từ khoá "Giáng sinh" cũng ghi nhận đến 4 triệu lượt tìm kiếm với các sản phẩm được người dùng cân nhắc làm quà tặng người thân, bạn bè như ốp điện thoại, túi xách, giày dép, son…

Một vài thông số đáng chú ý khác được Shopee ghi nhận dịp 12/12 như hơn 12 triệu lượt truy cập trong 1 ngày, hay 4.000 tỷ đồng người Việt đã tiết kiệm được khi mua sắm trong 2 tuần diễn ra chiến dịch.

Song song với các chương trình do Shopee tổ chức như chuỗi hoạt động ca nhạc, livestream của các sao thì hơn 27.000 thương hiệu và người bán hàng cũng hưởng ứng tích cực không khí này với gần 450.000 phiên livestream.

Tổng cộng, các hoạt động trên Shopee Live và Shopee Video đã thu hút 2 tỷ lượt xem, góp phần giúp thương hiệu và người bán bán ra hơn 50 triệu sản phẩm thông qua livestream và video.

"Chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí ngày càng trọn vẹn hơn cho người dùng Việt", ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam chia sẻ.

Tiêu Dao