Đỉnh nhất "trend" địa điểm sống ảo 2023: hàng loạt quán cà phê đẹp như studio thu nhỏ, hỏi sao giới trẻ Hà Thành cứ rủ nhau đi hết ngày này qua tháng nọ

Chẳng hề ngoa khi nói Hà Nội là "thiên đường" của các quán cà phê, cảm giác như thể cứ mỗi lần chớp mắt là lại có một quán mới mở ra. Minh chứng là chỉ cần cần dạo mạng xã hội vài vòng đã có thể bắt gặp rất nhiều địa điểm sở hữu cộp mác "mới toanh". Tuy nhiên, giữa ma trận quán xá như hiện nay văn hóa lê la cà phê của giới trẻ cũng đã dần thay đổi khi họ đi uống cà phê chỉ là phụ, chụp ảnh mới là chính. Vậy nên năm 2023, Hà Nội bỗng nổi rần rần với những tọa độ cà phê không khác gì một studio sống ảo. Không ít chủ quán đã chịu khó đầu tư, sưu tầm, thiết kế quán cà phê tích hợp theo nhiều phong cách khác nhau vừa tối giản, hướng về thiên nhiên nhưng cũng phải hiện đại kèm theo đó là tạo được những nét riêng độc đáo khó bị trộn lẫn. Thậm chí những địa điểm ấy khiến dân tình ngỡ ngàng vì có quá nhiều không gian mới lạ mà góc nào cũng đẹp điên lên, chỉ check-in một chỗ thôi cũng đủ mệt bở hơi tai, hỏi sao giới trẻ lại không "nghiện" lên đồ, rủ rê nhau đi hết ngày này qua tháng nọ! Hãy đề cử cho những quán cà phê "sống ảo" ở Hà Nội mà bạn tâm đắc nhất tại cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 sẽ được mở vào ngày 18/12/2023.



Moo:d Kafe

Đối với hội đam mê la cà các quán cà phê ở Hà Nội thì Moo:d Kafe là một cái tên không quá mới lạ. Nằm trong khu tổ hợp mua sắm tại ngõ 4C Đặng Văn Ngữ, quán thu hút khách hàng không chỉ bởi mặt tiền siêu ăn điểm mà còn sở hữu không gian sống ảo “xịn sò” chỉ giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp. Với tông nâu trầm làm chủ đạo, màu sắc và chất liệu gỗ được kết hợp tạo nên 1 không gian rất chill, rất mood!

Cơ sở 1 vẫn còn đang được giới trẻ kéo đến check-in rầm rầm rộ thì mới đây Moo:d Kafe đã trình làng cơ sở thứ 2 trên phố Yên Ninh khiến dân tình trầm trồ. Tại cơ sở mới này, Moo:d Kafe có diện tích 2 tầng rộng rãi, có tone màu be nâu đặc trưng của quán. Đặc biệt, quán cũng bài trí nhiều cửa kính đón nắng, ngay cả những vật dụng decor tỉ mỉ khiến nơi đât trở nên gần gũi, đầy ấm cúng. Moo:d Kafe Yên Ninh hứa hẹn sẽ là quán cà phê phù hợp để ngồi học/làm việc hay đọc sách chill chill.

Địa chỉ: 81 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội Giờ mở cửa: 7:00 - 23:00 Giá cả: 40k - 60k

Camy Cafe

Là một quán cà phê mang phong cách vintage vô cùng độc đáo như một căn nhà thuộc vùng đồng quê Bắc Âu, Camy Cafe không còn là cái tên quá xa lạ với hội mê sống ảo ở Hà Nội. Không chỉ có địa chỉ nằm trên phố Văn Cao mà cơ sở mới của Camy tọa lạc tại phố Trần Nhật Duật cũng là một địa điểm check-in siêu hot trong thời gian gần đây.

Một ngôi nhà 3 tầng được lấy cảm hứng từ tiệm tạp hoá trong Where the Crawdads Sing, không gian của Camy rất rộng lại được decor theo nhiều concept từ đi biển, khu sân vườn đầy nắng đến những căn phòng nhỏ xinh. Từng góc đều được thiết kế tỉ mỉ, cảm tưởng như mỗi một không gian lại đưa du khách đến một địa điểm mới, tuy nhiêu vài góc sẽ hơi thiếu sáng nếu chăm chỉ căn chỉnh một chút thì cũng sẽ cho ra những bức ảnh đẹp ngay thôi. Bên cạnh không gian cà phê thì Camy cũng thu hút du khách bở mô hình homestay với 3 concept thú vị như “Call me by your name”, “Mr.bean” và “Love rosie”.

Địa chỉ: Số 126 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 8:00-22:30 Giá cả: 40k - 75k

Hanoi Neighbors

Hà Nội luôn có những góc cà phê rất cổ kính, rất bình yên và Hanoi Neighbors chính là một địa điểm như thế. Nằm tại con ngõ nhỏ trên phố Tuệ Tĩnh, quán cà phê ẩn mình trong ngôi nhà Pháp cổ nên sở hữu “vibe” rất… Hà Nội. Trình làng vào tháng 12 năm nay nên Hanoi Neighbors hội tụ đủ mọi yếu tố cho mùa đông giá rét: nhiều xofa êm ái, view ngắm đường cực chill, vừa có ban công vừa có sân thượng rất nhiều cây xanh. Quán theo tone chủ đạo là nâu be, mọi thứ ở đây đều đơn giản nhưng rất ấm cúng, vừa hiện đại nhưng cũng pha chút cổ điển tạo cảm giác thân thiện cho khách ghé thăm. Cũng chính bởi phong cách mang hơi hướng Hà Nội xưa, điều mà nhiều bạn trẻ thời nay yêu thích mà quán cà phê này luôn đông nghịt các bạn trẻ kéo nhau đến trải nghiệm, check-in.

Địa chỉ: Số 114, Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội Giờ mở cửa: 8:30 - 00:00 Giá cả: 60k - 65k

La Jolie Cafe

Là một quán cà phê có không gian lãng mạn đang được nhiều bạn nữ Hà Thành săn đón bởi không gian thơ thơ với nhiều góc decor bắt mắt. Vừa nằm trong một con ngõ khá yên bình trên phố Nguyễn Chí Thanh, La Jolie lại sở hữu diện tích 4 tầng rộng rãi bao gồm cả không gian trong nhà và ngoài trời. Điểm ấn tượng của quán cà phê này chính là khu vực đài phun nước được trang trí đủ loại hoa sắc màu cùng khoảng sân vườn chill chill trước nhà. Vào những ngày Hà Nội ngập nắng, khiến mặt hồ lấp lánh, đây là background sống ảo được nhiều hot Instagrammer yêu thích.

Đặc biệt tại La Jolie còn có 1 phòng riêng cho du khách thỏa sức check-in. Có thể nói, nơi đây hứa hẹn sẽ cho các bạn trẻ Hà Thành tha hồ khám phá và "mơ màng" cả ngày, mọi thứ ở đây cứ nhẹ nhàng, bình lặng trôi đi.. Nếu là một người thích những không gian mang màu sắc vừa vintage vừa mộng mơ nhưng vẫn có tinh thần mới mẻ thì La Jolie Cafe chính là cái tên mà bạn không thể bỏ lỡ.

Địa chỉ: Số 28 Ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Giờ mở cửa: 8:30 - 23:00 Giá cả: 35k - 60k

Cela Paw

Ở Hà Nội đã có kha khá quán cà phê mèo nhưng có lẽ đây là quán đầu tiên có thêm các bạn cún dễ thương. Với không gian khá rộng bao gồm cả ngoài trời và trong nhà thì Cela Paw là tụ điểm mới cho các bạn trẻ ghé chơi dịp cuối tuần. Mỗi không gian lại được bài trí nhiều sắc màu sặc sỡ tương phản vừa bắt mắt lại mang nét hiện đại, năng động. Từ những dãy ghế đến các bức tường màu sắc cùng thiết kế khác nhau cũng giúp du khách có những trải nghiệm thú vị khi di chuyển từ khu vực này tới khu vực khác.

Nếu như nhìn từ xa có thể thấy quán cà phê tựa như khu phố riêng biệt, trở thành background chụp hình cực ổn. Đặc biệt tại quán còn có các bạn nhân viên 4 chân không chỉ niềm nở mà còn rất hợp tác check-in cùng khách. Nếu như đang muốn tìm một không gian nào đó thật mới lạ, vừa thỏa sức sống ảo lại còn được chơi đùa bên những bạn cún dễ thương thì đây chính là một gợi ý phù hợp dành cho bạn!

Địa chỉ: Số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội Giờ mở cửa: 7:30 - 22:00 Giá cả: Khoảng 50k

Phải công nhận một điều, Hà Nội cái gì có thể thiếu nhưng quán cà phê để chụp choẹt “sống ảo” thì không bao giờ thiếu, chỉ có ngày càng nhiều hơn. Những địa điểm sở hữu không gian đúng chuẩn "Instagram-worthy" ấy chắc chắn sẽ còn trở thành trào lưu mạnh mẽ, thế này thì các bạn trẻ Hà Thành cứ phải rủ rê nhau hẹn hò cà phê, thay cả chục bộ đồ rồi check-in mãi không thôi.