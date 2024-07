Đón gần 9 triệu khách quốc tế trong 6 tháng: Kỳ vọng từ khách quốc tế tăng mạnh mùa thấp điểm

Một số thị trường đạt mức hồi phục trên 300%

Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Úc, Ấn Độ, Campuchia và Thái Lan là Top 10 thị trường gửi khách tại Việt Nam. Xét theo thị trường từ các châu lục, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế từ các khu vực đã cao vượt so với cùng kỳ năm 2019, trong đó lượng khách từ châu Úc đạt mức 119% so với cùng kỳ năm 2019, châu Á đạt mức 106%, châu Mỹ đạt mức 103%. Châu Âu gần phục hồi hoàn toàn, đạt mức 92%. Ở Nam Á, thị trường tiềm năng Ấn Độ tăng trưởng đột phá, đạt mức 312% so với trước dịch. Các thị trường ở Đông Nam Á như Singapore, Indonesia, Lào, Philippines đạt mức phục hồi trên 100%, đặc biệt Campuchia đạt mức hồi phục trên 300%.